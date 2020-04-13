Голос країни-10: выступление мамы Дана Балана на сцене шоу взорвало Сеть

На проекте канала 1+1 «Голос країни-10» завершился этап «нокаутов».

Уже известны имена участников всех команд, которые продолжат борьбу за победу в главной битве эпохи. В минувшее воскресенье за дальнейшее участие в вокальном шоу «Голос країни-10» соревновались подопечные Тины Кароль, которая является рекордсменкой по количеству побед на проекте. Участники команды звездного тренера поражали сильными голосами и неожиданным репертуаром.

Неожиданным сюрпризом для зрителей и тренеров проекта стало выступление на сцене «Голосу країни» Людмилы Балан. Ее появление на проекте удивило всех звездных тренеров, которые и не сразу поняли, что на сцене поет мама Дана Балана.

Мама Дана Балана / пресс-служба канала 1+1

Больше всего не ожидал увидеть на сцене женщину ее сын - Дан Балан не скрывал удивления. Людмила Балан призналась, что приехала на проект, чтобы поддержать своего сына, и после жарких объятий с ним поблагодарила всех за теплый прием.

На главной вокальной сцене страны она трогательно прочитала молитву матери за сына на украинском языке. Людмила также прокомментировала будущее отношений Дана Балана и Тины Кароль.

У нас с сыном вкусы одинаковые, например, мне очень нравится коалиция, которую Дан создал с Тиной в этом сезоне - он всегда слушает свое сердце. Но на всякий случай, я подготовила свадебную песню,

- призналась женщина.

Поэтому феерическим завершением эпизода стала лирическая песня «Горіла сосна, палала», которую Людмила Балан исполнила на «Голосі країни». Звездные тренеры и ведущие проекта вышли на сцену, чтобы поддержать ее и станцевали вместе. Менее чем за сутки видео выступления собрало более 540 тысяч просмотров на официальной странице проекта в YouTube и попало на вкладку Тренды.

Певец Дан Балан с мамой / пресс-служба канала 1+1

Напомним,