Голос країни-10: выступление мамы Дана Балана на сцене шоу взорвало Сеть
На проекте канала 1+1 «Голос країни-10» завершился этап «нокаутов».
Неожиданным сюрпризом для зрителей и тренеров проекта стало выступление на сцене «Голосу країни» Людмилы Балан. Ее появление на проекте удивило всех звездных тренеров, которые и не сразу поняли, что на сцене поет мама Дана Балана.
У нас с сыном вкусы одинаковые, например, мне очень нравится коалиция, которую Дан создал с Тиной в этом сезоне - он всегда слушает свое сердце. Но на всякий случай, я подготовила свадебную песню,- призналась женщина.
Поэтому феерическим завершением эпизода стала лирическая песня «Горіла сосна, палала», которую Людмила Балан исполнила на «Голосі країни». Звездные тренеры и ведущие проекта вышли на сцену, чтобы поддержать ее и станцевали вместе. Менее чем за сутки видео выступления собрало более 540 тысяч просмотров на официальной странице проекта в YouTube и попало на вкладку Тренды.