Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

12 апреля 2020 21:00 Юлия Крутиева
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 12 апреля, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 13 выпуск нового сезона вокального талант-шоу «Голос країни-10».

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Сегодня зрителей ждут грандиозные нокауты юбилейного сезона. В четвертом эпизоде нокаутов зрители будут наблюдать за тем, как будут бороться за победу участники из команды Тины кароль. На сцене вокального шоу «Голос країни» они будут поражать зрителей украинскими песнями в новом звучании, а еще попытаются перепеть известные мировые хиты.

В этом году в тренерский состав вошли певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, международный артист, прошлогодний тренер-победитель Dan Balan, мультиартист MONATIK, шоумен и продюсер ПТП (Потап) и артистка NK (Настя Каменских). 

Тринадцатый выпуск шоу «Голос країни-10» смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA

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1+1 Потап и Настя Тина Кароль Настя Каменских Потап Дмитрий Монатик Дан Балан телешоу Монатик Голос країни-10

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