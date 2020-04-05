Голос країни-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)

5 апреля 2020 21:00 Юлия Крутиева
Голос країни-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)
пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 5 апреля, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск нового сезона вокального талант-шоу «Голос країни-10».

Читайте такжеЛига смеха. Битва чемпионов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
Сегодня зрителей ждут грандиозные нокауты юбилейного сезона. В третьем эпизоде нокаутов зрители будут наблюдать за тем, как будут бороться за победу участники из команды ПТП и NK. На сцене вокального шоу «Голос країни» они будут поражать зрителей украинскими песнями в новом звучании, а еще попытаются перепеть известные мировые хиты.

В этом году в тренерский состав вошли певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, международный артист, прошлогодний тренер-победитель Dan Balan, мультиартист MONATIK, шоумен и продюсер ПТП (Потап) и артистка NK (Настя Каменских). 

Двенадцатый выпуск шоу «Голос країни-10» смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA

Облако тегов

1+1 Потап и Настя Тина Кароль Настя Каменских Потап Дмитрий Монатик Дан Балан телешоу Монатик Голос країни-10

Материалы по теме

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)
Телешоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)
Телешоу

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)
Большие выпуски с Антоном Птушкиным: смотреть онлайн 3 выпуск от 05.04.2020
Телешоу

Большие выпуски с Антоном Птушкиным: смотреть онлайн 3 выпуск от 05.04.2020
Орел и решка на Интере исследует мир на карантине
Телешоу

Орел и решка на Интере исследует мир на карантине

Популярное на сайте

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Популярное видео

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK