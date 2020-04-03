Лига смеха. Битва чемпионов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

3 апреля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Лига смеха. Битва чемпионов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
Лига смеха. Битва чемпионов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
пресс-служба канала 1+1

В пятницу, 3 апреля, на 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел особенный выпуск «Лиги смеха» - в первом виртуальном поединке сошлись чемпионы проекта - «Прозрачный гонщик» и «Стояновка».

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Миллионы украинцев не просто увидели свой любимый юмористический проект, но и стали его судьями. На сцене появились «Прозрачный гонщик» и «Стояновка», команды, которые стали чемпионами «Лиги смеха», но никогда не играли друг против друга. 

Во время виртуального поединка зрители увидели лучшие номера команд за время участия в проекте и определяли победителя поединка. За самую смешную команду зрители смогли проголосовать на сайте «Лиги смеха».

Новый выпуск проекта «Лига Смеха» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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1+1 Лига смеха телешоу юмор стояновка призрачный гонщик

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