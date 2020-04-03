Лига смеха. Битва чемпионов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
В пятницу, 3 апреля, на 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел особенный выпуск «Лиги смеха» - в первом виртуальном поединке сошлись чемпионы проекта - «Прозрачный гонщик» и «Стояновка».
Во время виртуального поединка зрители увидели лучшие номера команд за время участия в проекте и определяли победителя поединка. За самую смешную команду зрители смогли проголосовать на сайте «Лиги смеха».
Новый выпуск проекта «Лига Смеха» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.