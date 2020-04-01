Мир наизнанку-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2020)

1 апреля 2020 22:30 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2020)
пресс-служба канала 1+1

1 апреля на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».

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Смотрите в 10 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»: Китай – самая богатая по части кулинарии страна. Такого разнообразия еды не встретишь больше нигде в мире, а еще любое блюдо тут – отчасти лекарство: ведь оно должно быть не только полезным, но и вкусным. Путешествуя по разным частям Китая, понимаешь, насколько еда может быть разная и по стилистике, и по составу, ведь в каждом ресторане китайские повара пытаются сделать свое блюдо непревзойденным. Мир наизнанку приехал в провинцию Сычуань, которая знаменита своими кулинарными шоу.

Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».

Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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