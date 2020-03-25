Мир наизнанку-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2020)
25 марта 2020 22:30
Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2020)
пресс-служба канала 1+1
25 марта на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».
Смотрите в 9 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»
: современный Китай – страна, в которой невероятными темпами растет экономика и развиваются технологии. Здесь одни из самых высоких в мире небоскребов, самых богатых компаний, самых больших аэропортов и, конечно же, здесь самый быстрый транспорт. Шанхай поражает своей высокой технологичностью и напоминает об этом, даже когда покидаешь город и едешь в аэропорт. Дмитрий Комаров проехался на высокотехнологическом чуде и испытал скорость самого быстрого пассажирского поезда в мире.
Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».
Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.