Мир наизнанку-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2020)
18 марта 2020 22:30
Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2020)
пресс-служба
18 марта на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».
Смотрите в 8 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»
: Дмитрий Комаров отправится на охоту на медуз и узнает, как китайцы готовят блюда из медуз. Медузы – древнейшие существа на планете, ведь они старше динозавров. В то время как число различных животных исчезает по всей планете, количество медуз только растет. Однако если популяция медуз будет так же увеличиваться и ее невозможно будет приостановить, это негативно отразится на всей планете. Из-за нашествия медуз многие электростанции мира начали работать с перебоями. Океанологи по всему миру бьют тревогу и не знают, как от них избавиться, но китайцы придумали способ спасти планету от медуз с пользой для себя.
Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».
Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.