Мир наизнанку-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2020)

18 марта 2020 22:30 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2020)
пресс-служба

18 марта на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».

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Смотрите в 8 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»: Дмитрий Комаров отправится на охоту на медуз и узнает, как китайцы готовят блюда из медуз. Медузы – древнейшие существа на планете, ведь они старше динозавров. В то время как число различных животных исчезает по всей планете, количество медуз только растет. Однако если популяция медуз будет так же увеличиваться и ее невозможно будет приостановить, это негативно отразится на всей планете. Из-за нашествия медуз многие электростанции мира начали работать с перебоями. Океанологи по всему миру бьют тревогу и не знают, как от них избавиться, но китайцы придумали способ спасти планету от медуз с пользой для себя.

Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».

Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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