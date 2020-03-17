Отречение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 17.03.2020)
17 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 серию сериала «Отречение».
Картина расскажет историю молодого талантливого оперативника Влада Романенко, который был вынужден перебраться из Днепра в Киев, где стал членом специального отдела уголовного розыска. Еще в юности парень разорвал отношения со своим отцом, который был представителем криминального мира, и даже сменил фамилию на девичью мамину. Произошло это после того, как он не смог встать на пути отца, за что до сих пор мучается угрызением совести. Но жизнь – вовсе не простая штука, и драма усилится, когда молодой оперативник влюбится в свою коллегу – девушку Сашу. Именно в это время прошлое Влада даст о себе знать: парень больше не сможет делать вид, что у него нет семьи.
Новую серию сериала «Отречение» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.