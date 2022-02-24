Водная полиция: смотреть 36 серию онлайн (эфир от 24.02.2022)
24 февраля 2022 07:30
Водная полиция: смотреть 36 серию онлайн (эфир от 24.02.2022)
пресс-служба канала Украина
24 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 36 серия сериала Водная полиция. 36 серию сериала Водная полиция смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Водная полиция: особый отдел в правоохранительных органах, сотрудники которого занимаются патрулированием акватории и борьбой с браконьерством. В их зоне ответственности также раскрытие преступлений, совершенных на воде или возле нее.
36 серию сериала Водная полиция смотрите в 17:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии сериала Водная полиция смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.