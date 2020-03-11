Мир наизнанку-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2020)
11 марта 2020 22:30
Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2020)
пресс-служба канала 1+1
11 марта на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».
Смотрите в 7 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»
: в Китае рекордное количество людей, которым уже за 100 лет, а те, кому 90, зарядку делают так, что позавидуют даже молодые. В этом выпуске Дмитрий Комаров продолжит расследовать тайну китайцев, чтобы узнать, как прожить до 100 лет и оставаться при этом бодрым. Мир наизнанку отправляется искать корень бессмертия и эликсир бодрости.
Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».
Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.