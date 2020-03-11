Мир наизнанку-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2020)

11 марта 2020 22:30 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2020)
пресс-служба канала 1+1

11 марта на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».

Читайте такжеОдруження наосліп-6: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 10.03.2020)
Смотрите в 7 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»: в Китае рекордное количество людей, которым уже за 100 лет, а те, кому 90, зарядку делают так, что позавидуют даже молодые. В этом выпуске Дмитрий Комаров продолжит расследовать тайну китайцев, чтобы узнать, как прожить до 100 лет и оставаться при этом бодрым. Мир наизнанку отправляется искать корень бессмертия и эликсир бодрости.

Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».

Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

Облако тегов

1+1 Дмитрий Комаров Китай путешествия телешоу путешествие Мир наизнанку-11 світ навиворіт Дима Комаров

Материалы по теме

Холостяк-10: участницы получат возможность управлять Максом, и лишь одна – особенный приз
Анонсы на ТВ

Холостяк-10: участницы получат возможность управлять Максом, и лишь одна – особенный приз
Говорит Украина: Шок в Винницкой области: почему подопечную сварили в ванне с кипятком? (эфир от 11.03.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Шок в Винницкой области: почему подопечную сварили в ванне с кипятком? (эфир от 11.03.2020)
СуперИнтуиция-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2020)
Телешоу

СуперИнтуиция-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2020)
Мир наизнанку: Дима Комаров отыщет китайский эликсир молодости и покажет деревню долларовых миллионеров
Анонсы на ТВ

Мир наизнанку: Дима Комаров отыщет китайский эликсир молодости и покажет деревню долларовых миллионеров

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK