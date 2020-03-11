Мир наизнанку: Дима Комаров отыщет китайский эликсир молодости и покажет деревню долларовых миллионеров

11 марта 2020 18:25 Юлия Крутиева
Мир наизнанку: Дима Комаров отыщет китайский эликсир молодости и покажет деревню долларовых миллионеров
Мир наизнанку 11 сезон 7 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2020)
пресс-служба канала 1+1

Сегодня, 11 марта, в 22.45 зрителей канала «1+1» ждет следующий выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку». В продолжении китайского сезона Дмитрий Комаров будет искать секрет феноменального здоровья китайской нации.

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Именно в Китае зафиксировано рекордное количество долгожителей. Здесь люди умудряются не только дожить до 100 лет, но и при этом всегда оставаться энергичными и бодрыми. В поисках феноменальной загадки здоровья жителей Поднебесной Дмитрий Комаров отправится в необычную аптеку в Гонконге, где продают самые редкие ингредиенты. Здесь лекарства могут состоять из чего угодно – от коры дерева и морских ракушек до тараканов и костей животных. Говорят, что именно в таких местах можно отыскать корень бессмертия и эликсир вечной молодости.

То, что мы ищем сегодня, нельзя просто так купить в обычной аптеке, – комментирует ведущий. – Многие из подобных лекарств шокируют остальной мир – их продают из-под прилавка, и не особо афишируют.

Дмитрий Комаров покажет зрителю, какое чудодейственное средство китайцы используют как эликсир молодости. 

Мир наизнанку 11 сезон 7 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2020) / пресс-служба канала 1+1
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Еще одним важным элементом китайской традиционной медицины являются змеиные настойки. Издавна считается, что они могут вылечить все болезни. В Китае их можно свободно купить в любой аптеке, на рынке, или в даже торговом центре. 

Команда «Мира наизнанку» отправится на особенную ферму, где выращивают змей и изготавливают лечебные настойки. Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев приедут в, казалось бы, обычную китайскую деревню. Но именно здесь большинство жителей занимаются специфическим видом бизнеса. В небольшом городке живет всего 170 семей, и еще 30 лет назад это было одно из самых бедных поселений. Все изменилось, когда один из его жителей основал первую змеиную ферму. 

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Сегодня свои змеиные фермы имеет каждый второй житель деревни, а каждый 10-й из них – долларовый миллионер. В среднем их заработки колеблются от 150 тысяч долларов до 12-15 миллионов в год. В деревне долларовых миллионеров «Мир наизнанку» познакомится с живой легендой - первооткрывателем «змеиного» бизнеса. А также покажет, как он сумел заработать миллионные состояния. 

Как китайские фермеры выращивают змей и готовят из них множество вариантов разных настоек, какое чудо увидит на ферме Дмитрий Комаров, а также какая опасность ждала ведущего в деревне - смотрите в новом выпуске программы «Мир наизнанку» сегодня в 22.45 на канале «1+1».

Напомним,

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