Мир наизнанку: Дима Комаров отыщет китайский эликсир молодости и покажет деревню долларовых миллионеров
Сегодня, 11 марта, в 22.45 зрителей канала «1+1» ждет следующий выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку». В продолжении китайского сезона Дмитрий Комаров будет искать секрет феноменального здоровья китайской нации.
То, что мы ищем сегодня, нельзя просто так купить в обычной аптеке, – комментирует ведущий. – Многие из подобных лекарств шокируют остальной мир – их продают из-под прилавка, и не особо афишируют.
Дмитрий Комаров покажет зрителю, какое чудодейственное средство китайцы используют как эликсир молодости.
Команда «Мира наизнанку» отправится на особенную ферму, где выращивают змей и изготавливают лечебные настойки. Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев приедут в, казалось бы, обычную китайскую деревню. Но именно здесь большинство жителей занимаются специфическим видом бизнеса. В небольшом городке живет всего 170 семей, и еще 30 лет назад это было одно из самых бедных поселений. Все изменилось, когда один из его жителей основал первую змеиную ферму.
Как китайские фермеры выращивают змей и готовят из них множество вариантов разных настоек, какое чудо увидит на ферме Дмитрий Комаров, а также какая опасность ждала ведущего в деревне - смотрите в новом выпуске программы «Мир наизнанку» сегодня в 22.45 на канале «1+1».
Напомним,