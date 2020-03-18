Мир наизнанку: Дима Комаров в Китае отправится на охоту за медузами и попробует необычный деликатес
В новой серии «Мира наизнанку», которая выйдет сегодня в 22.45 на канале 1+1, Дмитрий Комаров в Китае отправится на охоту за медузами и попробует на вкус настоящий морской завтрак из деликатесного хрустального мяса.
Эти невероятные по красоте существа входят в число древнейших жителей Земли. Они старше динозавров и деревьев, и практически бессмертны. В то время как другие виды животных продолжают исчезать, медузы заполняют все водные просторы планеты. Океанологи бьют тревогу, что если не остановить рост их популяции, эти жители морских глубин захватят весь мир. Но китайцы придумали способ, как помочь природе с пользой для себя - и стали отлавливать тонны медуз в промышленных целях.
У меня до приезда в Китай даже в мыслях не было, что медуз едят, – говорит ведущий «Мира наизнанку». – Когда мы с вами слышим слово “медуза”, то в последнюю очередь думаем о еде. Для нас это что-то страшное и скользкое, а для китайцев - деликатес. Чего-то подобного я не пробовал нигде в мире.
Будни охотников за медузами и самые необычные рецепты от китайских шеф-поваров - смотрите в новом выпуске программы «Мир наизнанку» сегодня в 22.45 на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,