Маша Ефросинина об удивительной силе шестого чувства: У меня там мальчик

За кулисами шоу Нового канала «СуперИнтуиция» телеведущая Маша Ефросинина рассказала об удивительной силе шестого чувства.

Маши Ефросининой с ее мужем Тимуром двое детей: старшая дочь Нана и младший сын Александр. И, будучи беременной, оба раза телеведущая угадывала их пол.

На 16-й неделе, когда мы еще даже УЗИ не делали, я уже знала, что у меня будет дочь, и что ее будут звать Нана, – говорит Ефросинина. – Очень часто думала о том, что у меня родится девочка, и однажды она мне приснилась двух- или трехлетней. После этого вещих снов у меня не было. Я сейчас много работаю с женщинами и убеждаюсь, они – большие интуиты.

Маша Ефросинина с дочкой Наной / instagram.com/mashaefrosinina

Правда, тогда врач решил удостовериться в шестом чувстве телеведущей.

Он спросил меня: «Ну, что подсказывает ваша материнская интуиция?», – вспоминает Маша. – Я посмотрела на своего 28-летнего мужа, разволновалась и, чтобы всем угодить, ответила: «Наверное, сын». На что врач сказал: «Ха-ха, ваша интуиция вас подвела, у вас будет дочь». И я как расплачусь... Не потому что не хотела ее, а потому что чувствовала себя преданной. Я прекрасно знала, что у меня Нана. Это был первый и последний раз, когда не прислушалась к своей интуиции. Поэтому, придя на УЗИ с Александром, сразу заявила: «У меня там мальчик». И Сашуля подтвердил это, позволив увидеть соответствующий орган (улыбается).

Маша Ефросинина с мужем Тимуром и сыном Сашей / instagram.com/mashaefrosinina

Эту историю телеведущая вспомнила за кулисами развлекательного шоу «СуперИнтуиция» перед съемками программы, в которой соревновалась со своим экс-партнером по «Підйому» Юрием Горбуновым.

Это будет настоящее комбо, – с улыбкой рассказала Ефросинина Новому каналу. – Потому что на площадке мы находимся не только с Юрой, но и с Сергеем Притулой. Оказаться в таком трио для меня – настоящий вызов, ведь все мы хорошие друзья. Поэтому я, честно говоря, больше настроена на фан, чем на соперничество.

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