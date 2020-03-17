Ведущие Нового канала запустили флешмоб #ЗалишайсяВдома и показали, чем занимаются на карантине
В связи с распространением опасного коронавируса в Украине ввели карантин – до 3 апреля (пока что), всех просят оставаться дома и не появляться в людных местах без крайней необходимости.
Елена-Кристина Лебедь наслаждается «ничегонеделанием»
Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь понемногу привыкает к новому образу жизни.
Карантин – отличный повод наконец-то провести воскресенье дома. Повод решиться – и сделать! Сделать ничего! Я так давно этого не делала – даже не знаю, с чего начать? – задалась вопросом ведущая Нового канала. – Народ, ну раз мы дома и не даем шанса вирусу нас достать, накидайте вариантов, как делать ничего? С любовью, ваша Оставашкадома.
Соня Плакидюк начала высыпаться
Сергей Притула посвятил себя семье
Ведущий Нового канала Сергей Притула, который почти все время проводит на работе, гастролях и за волонтерской деятельностью, наконец-то может насладиться общением с женой и детьми. И даже приготовить им обед.
Леся Никитюк гуляет по пустому парку
Сергей Никитюк готовит полезные завтраки
Еще один эксперт «Топ-модели по-украински», Сергей Никитюк, решил проводить время дома с пользой. Так как утром не надо сломя голову бежать на работу, он уделяет время вкусным завтракам, которые готовит сам. Советуем брать пример с Сергея и есть побольше овощей и фруктов.
К флешмобу #ЗалишайсяВдома присоединились также участницы «Топ-модели по-украински» Катя Куличенко (Тетя Мотя) и Ярослава Крутова, участник Improv Live Show Константин Трембовецкий, ведущий Григорий Решетник, актриса Таисия Щурук и многие другие. Вы также можете поддержать инициативу Нового канала – просто соблюдайте карантин, проводите время дома и снимайте свой досуг. Помечайте посты и сториз хештегом #ЗалишайсяВдома.
А еще не забывайте проветривать комнату и часто мыть руки. И будьте здоровы!
Напомним,
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