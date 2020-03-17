Ведущие Нового канала запустили флешмоб #ЗалишайсяВдома и показали, чем занимаются на карантине

Эксклюзив 17 марта 2020 16:30 Юлия Крутиева
Ведущие Нового канала запустили флешмоб #ЗалишайсяВдома и показали, чем занимаются на карантине
Телеведущий Сергей Притула с детьми
пресс-служба Нового канала

В связи с распространением опасного коронавируса в Украине ввели карантин – до 3 апреля (пока что), всех просят оставаться дома и не появляться в людных местах без крайней необходимости.

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Соблюдение карантина позволит значительно снизить количество заболевших коронавирусом, поэтому ведущие Нового канала запустили флешмоб #ЗалишайсяВдома в социальной сети Instagram. Они призывают украинцев не покидать жилье, пока ситуация в стране не наладится, и показывают, чем занимаются на карантине.

Елена-Кристина Лебедь наслаждается «ничегонеделанием»

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь понемногу привыкает к новому образу жизни. 

Телеведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала

Карантин – отличный повод наконец-то провести воскресенье дома. Повод решиться – и сделать! Сделать ничего! Я так давно этого не делала – даже не знаю, с чего начать? – задалась вопросом ведущая Нового канала. – Народ, ну раз мы дома и не даем шанса вирусу нас достать, накидайте вариантов, как делать ничего? С любовью, ваша Оставашкадома.

Соня Плакидюк начала высыпаться

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Эксперт проекта «Топ-модель по-украински» и фотограф Соня Плакидюк отдыхает от работы – вместо многочисленных съемок она проводит время в кровати. В ней теплее, приятнее и, главное, безопаснее. Только не забывайте проветривать комнату. 
Фотограф Соня Плакидюк / пресс-служба Нового канала

Сергей Притула посвятил себя семье

Ведущий Нового канала Сергей Притула, который почти все время проводит на работе, гастролях и за волонтерской деятельностью, наконец-то может насладиться общением с женой и детьми. И даже приготовить им обед. 

Телеведущий Сергей Притула с женой и сыном / пресс-служба Нового канала

Леся Никитюк гуляет по пустому парку

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Карантин обязывает украинцев не появляться в людных местах, но прогулка по весеннему парку вреда не принесет. Доказано Лесей Никитюк. Заодно можно домашнее животное выгулять и дом проветрить. Главное – не трогайте поручни, поверхности, и, конечно же, лицо. А как только вернетесь домой – хорошенько вымойте руки. 
Телеведущая Леся Никитюк с псом Рафиком / пресс-служба Нового канала

Сергей Никитюк готовит полезные завтраки

Еще один эксперт «Топ-модели по-украински», Сергей Никитюк, решил проводить время дома с пользой. Так как утром не надо сломя голову бежать на работу, он уделяет время вкусным завтракам, которые готовит сам. Советуем брать пример с Сергея и есть побольше овощей и фруктов.

К флешмобу #ЗалишайсяВдома присоединились также участницы «Топ-модели по-украински» Катя Куличенко (Тетя Мотя) и Ярослава Крутова, участник Improv Live Show Константин Трембовецкий, ведущий Григорий Решетник, актриса Таисия Щурук и многие другие. Вы также можете поддержать инициативу Нового канала – просто соблюдайте карантин, проводите время дома и снимайте свой досуг. Помечайте посты и сториз хештегом #ЗалишайсяВдома.

А еще не забывайте проветривать комнату и часто мыть руки. И будьте здоровы!

Напомним,

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