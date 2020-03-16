Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 5 выпуске от 16.03.2020

Добровольно пожертвовала своим участием в реалити Нового канала 19-летняя Евгения #Батюшка Мазур.

Вторую неделю подряд «пацанки» покидают Школу леди по собственному желанию. В прошлый раз, чтобы спасти Юлию #Бандитку Чигринец, из проекта ушла Сабина Шейко. А на этой неделе такое же решение приняла Евгения #Батюшка Мазур. Но теперь чтобы спасти всех «пацанок».

Девушка с первого дня заявила о себе, как о лидере. И завалив очередную провокацию с алкоголем, именно Женю #Батюшку, как самую смелую, другие участницы «Від пацанки до панянки» отправили на переговоры с преподавателями.

– Я сто раз пожалела, что пошла к ним, – призналась «пацанка». – Одно ощущение, когда сидишь перед преподавателями со всей бандой, и совсем другое – когда одна. Мне было очень страшно. Поэтому я принял решение просто слушать, опустив голову. А «слушать» было за что.

Девушки сделали Евгению амбассадором, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Именно ее выбрали для общения с нами. Поэтому именно Жене принимать решение, кто должен поехать домой.

Реалити «Від пацанки до панянки» покинула наркозависимая участница / пресс-служба Нового канала

#Батюшка решила оставаться лидером до конца и не подставлять других. Поэтому, несмотря на нежелание и страх вернуться домой, заявила, что именно она уйдет из проекта.

Если девушки выбрали меня, то отдуваться тоже нужно мне, – подытожила Евгения Мазур. – Я поступила по совести. Может, таким поступком заставлю кого-то задуматься над своим поведением.

Реалити «Від пацанки до панянки» покинула наркозависимая участница / пресс-служба Нового канала

«Пацанке» было трудно сдержать эмоции при преподавателях, но она смогла. Расплакалась Женя уже при одноклассницах.

– Нужна ли Евгении школа? Еще как! – говорит директор Татьяна Мокриди. – Тогда почему мы ее отпускаем? Во-первых, это собственное решение Жени. А, во-вторых, другие девушки должны осознать, что именно они могут стать причиной трагедии для другого человека.

В какой-то степени это благородный поступок, – делится участница реалити Нового канала Владислава Роговенко. – Но только не здесь.

В прошлом у Евгении #Батюшки Мазур были проблемы с наркотиками. Но, став ученицей Школы леди, она пообещала себе завязать. Несколько раз на проекте у Жени случались ломки, но «пацанка» мужественно с ними справлялась. Сорвется ли она, вернувшись домой, покажет время.

Реалити «Від пацанки до панянки» покинула наркозависимая участница / пресс-служба Нового канала

Напомним,