Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 5 выпуске от 16.03.2020
Добровольно пожертвовала своим участием в реалити Нового канала 19-летняя Евгения #Батюшка Мазур.
Девушка с первого дня заявила о себе, как о лидере. И завалив очередную провокацию с алкоголем, именно Женю #Батюшку, как самую смелую, другие участницы «Від пацанки до панянки» отправили на переговоры с преподавателями.
– Я сто раз пожалела, что пошла к ним, – призналась «пацанка». – Одно ощущение, когда сидишь перед преподавателями со всей бандой, и совсем другое – когда одна. Мне было очень страшно. Поэтому я принял решение просто слушать, опустив голову. А «слушать» было за что.
Девушки сделали Евгению амбассадором, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Именно ее выбрали для общения с нами. Поэтому именно Жене принимать решение, кто должен поехать домой.
Если девушки выбрали меня, то отдуваться тоже нужно мне, – подытожила Евгения Мазур. – Я поступила по совести. Может, таким поступком заставлю кого-то задуматься над своим поведением.
– Нужна ли Евгении школа? Еще как! – говорит директор Татьяна Мокриди. – Тогда почему мы ее отпускаем? Во-первых, это собственное решение Жени. А, во-вторых, другие девушки должны осознать, что именно они могут стать причиной трагедии для другого человека.
В какой-то степени это благородный поступок, – делится участница реалити Нового канала Владислава Роговенко. – Но только не здесь.