Холостяк-10: Макс Михайлюк рассказал о казусе при выборе подарка для своей бывшей девушки

Главный герой реалити «Холостяк-10» рассказал, какие сюрпризы обычно делает для своих самых родных женщин – мамы и сестры.

Подарок для самых родных женщин

Также в сюжете программы «Вікна-новини» на СТБ Макс Михайлюк признался – какой подарок для любимой он считает универсальным, а что, наоборот, не стоит дарить второй половинке.

Маме и сестре дарю самые разные подарки. Стараюсь подобрать то, что им точно понравится. Например, для мамы иногда выбираю сертификаты в салоны красоты. Ведь сама себе она не всегда это купит. Могу подарить хорошую косметику – мне хочется, чтобы мама подольше оставалась красивой и молодой. Конечно же, немаловажно – это цветы. Как любой женщине, маме всегда приятно получать их. Особенно розы (улыбается).

Сестре стараюсь дарить, как правило, то, что она просит. Но в большинстве случаев мой подарок для нее – это деньги. Ведь Настя – молодая девушка и сама может распорядиться, как их лучше потратить. К тому же, она живет в Торонто и физически поздравить ее у меня не всегда есть возможность.

Пилот Макс Михайлюк / пресс-служба канала СТБ

Семейная традиция

Помню, когда я был маленьким и жил с родителями, у нас с папой на 8 марта была традиция – проснуться раньше наших девчонок – мамы и сестры – пойти на рынок или в магазин и купить им цветы. Самое главное – это внимание. Мы с отцом никогда этим не обделяли наших женщин (улыбается). Сейчас, когда мы уже давно не живем вместе, у нас папа дежурный по сюрпризам (улыбается). К сожалению, у меня не всегда получается лично поздравить родных с праздниками. Но, например, традицию – вместе отмечать Новый год – стараемся соблюдать чаще. Хотя я очень хочу уделять больше внимания своим родным.

Универсальный сюрприз для второй половинки

Праздничный казус

Не люблю банальностей, но считаю, что самое удачное дополнение к любому подарку – это цветы. В остальных случаях нужно учитывать интересы второй половинки или хотя бы хоть немного представлять, что ей может понравиться. Еще, мне кажется, сложно прогадать с духами – их всегда можно выбрать на свой вкус (улыбается).

У меня была ситуация, когда бывшей девушке не понравился выбранный мною подарок на ее день рождения. На тот момент мы встречались лишь несколько месяцев, но я был влюблен. Выбрал для нее кулон в виде сердечка. Он был очень красивый, я вкладывал в него определенной смысл. Но когда подарил его любимой, узнал, что она хотела сережки, а не кулон (смеется). Романтический момент был немного утерян. После этой истории стараюсь заранее узнавать, чего хочет девушка. Еще вариант – выбирать подарок вместе с ней.

Пилот Макс Михайлюк / пресс-служба канала СТБ

Радовать без повода

Я считаю, все, что делают мужчины в своей жизни – это для женщин. Каждой девушке будет приятно видеть поступки не только в праздничные дни, а намного чаще. Когда мужчина влюблен, он пытается всячески радовать любимую, вызывать улыбку на ее лице. Для этого не нужен повод или определенная дата. Я лично очень люблю дарить подарки просто так. Намного больше, чем получать их. Видеть счастливые глаза любимого человека – это бесценно.

Напомним,