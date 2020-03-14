МастерШеф. Профессионалы-2: сразу три участника покинули шоу в 3 выпуске от 14.03.2020

14 марта 2020 22:50 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: сразу три участника покинули шоу в 3 выпуске от 14.03.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 3 выпуске от 14.03.2020
пресс-служба канала СТБ

В третьем выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ участники прошли свои первые испытания в качестве двадцатки.

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Сначала была эстафета, далее команды повторяли культовые блюда мишленовских ресторанов, а в конце худших кулинаров «МастерШеф. Профессионалы-2» ждала битва черных. На битву черных фартуков попали шесть человек: Эдуард Канарян, Николай Карпюк, Яна Гамарник, Владислав Ермаков, Владислав Мицкевич и Александра Касьянова.

Для них судьи приготовили шкаф с разными бытовыми предметами: шахматной доской, игрушечными машинками, музыкальными пластинками и другими вещами. Каждый участник выбрал для себя один предмет, который и должен был послужить идеей для блюда.

Готовить можно было все что угодно. Главное, чтобы блюдо четко отражало задумку повара. Кстати, на этой битве вместе с участниками готовил еще и Владимир Ярославский. В таких же условиях судья выбрал для себя строительный шпатель, и на нем презентовал необычный десерт: чизкейк в виде камней из крема англес с горгонзоллой, глазированный в белом шоколаде.

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К сожалению, не все участники смогли собраться на первой битве черных фартуков. Некоторые так и не сумели связать приготовленное с выбранным предметом. В итоге, судьи приняли беспрецедентное решение: выгнать сразу трех человек. 

В 3 выпуске проект «МастерШеф. Профессионалы-2» покинули: Николай Карпюк, Яна Гамарник и Александра Касьянова.

Николай Карпюк / пресс-служба канала СТБ

Яна Гамарник / пресс-служба канала СТБ

Александра Касьянова / пресс-служба канала СТБ

Напомним,

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