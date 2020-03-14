МастерШеф. Профессионалы-2: сразу три участника покинули шоу в 3 выпуске от 14.03.2020
В третьем выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ участники прошли свои первые испытания в качестве двадцатки.
Для них судьи приготовили шкаф с разными бытовыми предметами: шахматной доской, игрушечными машинками, музыкальными пластинками и другими вещами. Каждый участник выбрал для себя один предмет, который и должен был послужить идеей для блюда.
Готовить можно было все что угодно. Главное, чтобы блюдо четко отражало задумку повара. Кстати, на этой битве вместе с участниками готовил еще и Владимир Ярославский. В таких же условиях судья выбрал для себя строительный шпатель, и на нем презентовал необычный десерт: чизкейк в виде камней из крема англес с горгонзоллой, глазированный в белом шоколаде.
В 3 выпуске проект «МастерШеф. Профессионалы-2» покинули: Николай Карпюк, Яна Гамарник и Александра Касьянова.
Напомним,