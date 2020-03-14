МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

14 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 3 выпуск второго сезона шоу «МастерШеф. Профессионалы».

Никакой кулинарный опыт не стоит и гроша, если повар не прошел эстафету на "МастерШеф". Это же относится и к новому созыву профессионалов

Каждая команда поваров должна приготовить всего лишь одно блюдо. Но за отдельный этап приготовления будет отвечать отдельный участник команды. Переделывать процесс запрещено, поэтому если в цепочке нарушится хоть одно звено, пострадают сразу все. Справятся ли опытные кулинары с командной работой или отправятся домой, едва попав на проект?

Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в 19:00 на СТБ и 16 марта онлайн на нашем сайте TV.UA.