МастерШеф. Профессионалы-2: первые непреодолимые испытания для шеф-поваров

На прошлой неделе в эфире телеканала СТБ определилась двадцатка участников «МастерШеф. Профессионалы». Из сотни претендентов судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский выбрали лучших.

Но на этом настоящие испытания для участников только начинаются. Третий выпуск «МастерШеф. Профессионалы начнется с самого традиционного испытания: эстафеты. Едва отойдя от эйфории после кастинга, шеф-повара моментально прочувствуют, что на самом деле значит проект.

Даже самый высокий разряд повара ничего не значит, если этот повар не прошел «эстафету» на «МастерШеф», – говорит Эктор Хименес-Браво. – В этом конкурсе каждый кулинар должен работать виртуозно быстро в интересах своей команды. Сегодня увидим, готовы ли наши шефы работать в турборежиме.

Двум командам нужно приготовить одно и то же блюдо: обжаренное филе сибаса с морковью-нуазет, карамелизированной в цитрусовом фреше, с равиоли с перепелиным желтком, креветкой и рикоттой, а также свекольный соус на рыбном бульоне и свекольную пену.

Многие шефы без проблем приготовят это блюдо в спокойной обстановке. Но по правилам эстафеты каждый участник команды будет ответственен только за один процесс. Один кулинар готовит, а все остальные следят за происходящим на балконе. Как только он закончит свой процесс, должен передать эстафету следующему. Следующий участник продолжит работу предыдущего.

Кто способен готовить только на собственной кухне, и кого проектные условия собьют с толку, увидим в субботу 14 марта в 19:00 на канале СТБ.

Напомним,