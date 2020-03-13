Олег Винник объединил тысячи украинцев в «марафоне любви»

13 марта 2020 15:00 Юлия Крутиева
Олег Винник объединил тысячи украинцев в «марафоне любви»
Певец Олег Винник
Пресс-служба Олега Винника

Артист №1 анонсировал концерты на бис!

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В рамках первой части тура Олега Винника «Безумная Любовь» новую музыкальную программу и концептуально новое шоу певца увидели 10 городов. К концертному забегу с неофициальным названием «марафон любви» присоединились более 20 тыс. зрителей. 

Традиционно в преддверии праздника весны артист собрал Ледовую арену в ТРЦ «Терминал» г. Бровары. Три года назад Винник стал первым исполнителем, покорившим данную площадку. С тех пор музыкант дал 5 аншлаговых концертов на Ледовой арене, нынешний год не стал исключением.

Певец Олег Винник / Пресс-служба Олега Винника
Далеко не все залы смогли вместить поклонников творчества Олега Винника. В связи с этим певец объявил о дополнительных концертах. Среди городов, которые увидят шоу «Безумная Любовь» на бис – Хмельницкий (19 мая), Винница (24 мая), Черкассы (7 октября), Днепр (10 октября).

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Изюминкой программы стали ранние треки из репертуара артиста. По многочисленным просьбам пользователей соцсетей были исполнены «Черная лилия», «Па-па», «Любовь вне моды». Впервые со сцены прозвучала композиция «Игра в любовь» из альбома «Я не устану» 2015 года. Новые песни, презентованные осенью, «Безумная любовь», «Сльози на землі» во многих городах стали живыми премьерами.

Отметим, что тур Олега Винника «Безумная Любовь» будет международным. В мае артист продолжит выступления на украинских концертных площадках, а осенью покажет шоу в странах Европы.

Концерт Олега Винника / Пресс-служба Олега Винника
Напомним, 

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