Павел Зибров шокировал признанием о потере ребенка

12 марта 2020 19:00 Юлия Крутиева
Павел Зибров шокировал признанием о потере ребенка
Певец Павел Зибров
instagram.com/pavlo_zibrov

После неудачного первого брака певец долго не мог решиться на серьезные отношения.

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В рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», Павел Зибров рассказал, как его второй жене Марине удалось затащить его в ЗАГС и как супруги пережили выкидыш.

По словам артиста, после развода с первой женой страх перед новыми серьезными отношениями он преодолевал почти 10 лет.

Только я видел, что заходило очень далеко, и женщина уже приходит ко мне, оставляет тапочки и зубную щетку, понимал, что это надолго. Говорил, что еду на гастроли – конечно, врал. Потому что боялся я этих отношений, – поделился Павел Зибров. – Что снова будет брак, снова будет жарко, что-то там будет не то. Поэтому старался, чтобы не было у меня долгих отношений с женщинами.

Павел Зибров с женой / пресс-служба канала Украина
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Однако Марине все же удалось затянуть Павла в ЗАГС. Женщина поставила вопрос ребром.

Она сказала: «Так, Паша, ты определяйся, мы уже год встречаемся. Или ты берешь меня замуж, или вот чемоданчик твой в углу, бери и шуруй на свои Новобеличи», – говорит артист. – Я ответил: «Я подумал, вот напротив ЗАГС, давай завтра идем расписываться».

И у Марины, и у Павла были сыновья от первых браков. Но совместного ребенка супруги родили не сразу.

Не получалось у нас как-то. У нас первый срыв был, плод не держался, к сожалению. И мы очень были расстроены из-за этого. Срок был небольшой, 2-3 месяца, наверное, – откровенно рассказал артист. – Это трагедия, когда ты ждешь, тем более ты уже достаточно взрослый, тебе уже не 18, не 20. Мы понимали, что с каждым годом это все сложнее и сложнее.

Павел Зибров с женой / instagram.com/pavlo_zibrov
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Тогда супруги в отчаянии обратились к другу-целителю.

Он какую-то водичку заряжал, дал ее попить, какие-то записочки писал, иероглифы, мы не знаем. Проходит месяц, Марина говорит: «Мне кажется, я забеременела,
– вспомнил Зибров. А через 8 месяцев у них родилась дочь Диана.

Напомним, 

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