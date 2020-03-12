Звезда «Дневники вампира» ждет первенца от наследника империи Playboy: «Маленький Хефнер»
В семье Хефнеров в скором времени ожидается пополнение.
Фото с округлившимся животиком Скарлетт опубликовала на своей странице в Инстаграм.
Купер и я рады поделиться новостью о том, что наш малыш уже в пути. Наши сердца полны благодарности и радости, и мы оба не можем дождаться встречи с новым маленьким Хефнером.
Отметим, что Купер Хефнер в 2015 году сделал предложение Бирн, а в 2019 пара поженилась. Свадьба состоялась в Калифорнии, но была достаточно скромной.
Напомним,