Звезда «Дневники вампира» ждет первенца от наследника империи Playboy: «Маленький Хефнер»

12 марта 2020 14:00 Юлия Крутиева
Звезда «Дневники вампира» ждет первенца от наследника империи Playboy: «Маленький Хефнер»
Скарлетт Бирн и Купер Хефнер
instagram.com/scarletthefner

В семье Хефнеров в скором времени ожидается пополнение.

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О своей беременности рассказала 29-летняя британская актриса, звезда «Гарри Поттера» и «Дневники вампира», Скарлетт Бирн. Для девушки, как и для ее супруга, мужа-бизнесмена, сына покойного Хью Хефнера, Купера Хефнера, этот малыш станет первенцем. 

Фото с округлившимся животиком Скарлетт опубликовала на своей странице в Инстаграм. 

Беременная Скарлетт Бирн / instagram.com/scarletthefner

Купер и я рады поделиться новостью о том, что наш малыш уже в пути. Наши сердца полны благодарности и радости, и мы оба не можем дождаться встречи с новым маленьким Хефнером.

Отметим, что Купер Хефнер в 2015 году сделал предложение Бирн, а в 2019 пара поженилась. Свадьба состоялась в Калифорнии, но была достаточно скромной.

Напомним,

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