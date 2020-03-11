Ведущий канала «Украина» Григорий Герман впервые показал младшего сына
Ведущий программы «Ранок з Украиной» на канале «Украина» Григорий Герман воспитывает двух сыновей – 5-летнего Даниила и 2-летнего Луку.
Ведущие мейковера «Місія: краса» Ирина Фролова и Ильяс Сахтара пришли в студию «Ранку з Україною» на канале «Украина», чтобы поделиться подробностями одной из самых главных премьер украинского телевидения. Как оказалось, самым распространенным вопросом среди зрителей был: «Как попасть на шоу?» Все оказалось очень просто – у героев должна быть история.
У героя должна быть чрезвычайно интересная история, но опять же, у нас работает огромная команда для того, чтобы отобрать участников. Многие люди хотят попасть на наше шоу, но не у всех это удается, ведь история должна быть впечатляющей. А иногда мы получаем такие факты о людях, от которых голова идет кругом! Буквально на прошлой неделе, в конце шоу, на гранд финале, когда все были в роскошных нарядах, мужчина встал на колено и сделал предложение женщине прямо перед камерой,– признались ведущие программы «Місія: краса» Ирина Фролова и Ильяс Сахтара.
Мне кажется, Ира чувствует героев глубже, чем я, потому что я отвечаю именно за внешнее перевоплощение. Мы иногда обсуждаем то, что надо делать с тем или иным героем, обращая внимание на его внутренний и внешний мир, а потом приходим к общему выводу,– прокомментировал Ильяс Сахтара.
На самом деле у нас дома каждое утро происходит шоу под названием «Місія: краса». Единственное, что нас не Ильяс, а Ириша одевает – они немного меняются ролями,– рассказал Григорий Герман.
Напомним,