Ведущий канала «Украина» Григорий Герман впервые показал младшего сына

11 марта 2020 20:00 Юлия Крутиева
Ведущий канала «Украина» Григорий Герман впервые показал младшего сына
Ведущий Григорий Герман с супругой Ириной Фроловой
instagram.com/irina.frolova.life

Ведущий программы «Ранок з Украиной» на канале «Украина» Григорий Герман воспитывает двух сыновей – 5-летнего Даниила и 2-летнего Луку.

Читайте такжеСултан Сулейман из «Великолепного века» во второй раз стал отцом
На днях телеведущий приехал вместе с детьми на прямой эфир, чтобы поздравить супругу Ирину Фролову с премьерой 3-го сезона шоу «Місія: краса», ведущей которого она стала, и впервые познакомил украинцев с младшим сыном.

Ведущие мейковера «Місія: краса» Ирина Фролова и Ильяс Сахтара пришли в студию «Ранку з Україною» на канале «Украина», чтобы поделиться подробностями одной из самых главных премьер украинского телевидения. Как оказалось, самым распространенным вопросом среди зрителей был: «Как попасть на шоу?» Все оказалось очень просто – у героев должна быть история.

У героя должна быть чрезвычайно интересная история, но опять же, у нас работает огромная команда для того, чтобы отобрать участников. Многие люди хотят попасть на наше шоу, но не у всех это удается, ведь история должна быть впечатляющей. А иногда мы получаем такие факты о людях, от которых голова идет кругом! Буквально на прошлой неделе, в конце шоу, на гранд финале, когда все были в роскошных нарядах, мужчина встал на колено и сделал предложение женщине прямо перед камерой,
– признались ведущие программы «Місія: краса» Ирина Фролова и Ильяс Сахтара.

Студия «Ранку з Україною» на канале «Украина» / пресс-служба канала Украина
Читайте такжеФиналистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь
Третий сезон мейковера будет неожиданным. По словам Ирины Фроловой, все участники и их истории будут слишком индивидуальны, поэтому ведущие могли работать на полную, используя свои умения и знания.

Мне кажется, Ира чувствует героев глубже, чем я, потому что я отвечаю именно за внешнее перевоплощение. Мы иногда обсуждаем то, что надо делать с тем или иным героем, обращая внимание на его внутренний и внешний мир, а потом приходим к общему выводу,
– прокомментировал Ильяс Сахтара.

Ведущий Григорий Герман с супругой Ириной Фроловой и сыновьями / пресс-служба канала Украина
Поздравить Ирину Фролову с успешной премьерой шоу пришел муж Григорий Герман. Вместе с сыновьями Даниилом и Лукой они приготовили вкусный завтрак для звездной мамы.

На самом деле у нас дома каждое утро происходит шоу под названием «Місія: краса». Единственное, что нас не Ильяс, а Ириша одевает – они немного меняются ролями,
– рассказал Григорий Герман.

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд канал Украина новости Григорий Герман Ирина Фролова

Материалы по теме

Отречение: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 11.03.2020)
Сериалы

Отречение: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 11.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: на проект пришла новая агрессивная участница «Серега»
Новости

Від пацанки до панянки-4: на проект пришла новая агрессивная участница «Серега»
Снежана Бабкина впервые показала сына после тяжелой болезни
Новости

Снежана Бабкина впервые показала сына после тяжелой болезни
Нюхач 4 сезон: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 11.03.2020)
Сериалы

Нюхач 4 сезон: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 11.03.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз

Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK