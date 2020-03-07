Известная украинская певица ждет кольцо от Олега Винника: «Надо брать фамилию Винник»

7 марта 2020 08:00 Юлия Крутиева
Известная украинская певица ждет кольцо от Олега Винника: «Надо брать фамилию Винник»
Певец Олег Винник
facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

В откровенной беседе с журналисткой Викторией Маремухой для программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Ирина Билык рассказала, ревнует ли ее муж Аслан Ахмадов к прежним избранникам, и многое другое.

Читайте такжеХолостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Кажется, что украинского шоу-бизнеса вообще не существовало бы без Ирины Билык. Она, между прочим, уже тридцать лет на сцене. И на протяжении всех этих лет поклонников интересовало не только творчество звезды, но и личная жизнь.

Гражданские браки с продюсером Юрием Никитиным, моделью Андреем Оверчуком, шоуменом Дмитрием Коляденко, хореографом Дмитрием Дикусаром. Но только Аслан Ахмадов стал первым официальным мужем артистки. Однако, несмотря на статус жены, иногда мужчины предлагают Ирине руку и сердце. То бывший гражданский муж певицы Дмитрий Коляденко станет на одно колено, то поклонники на концертах заявляют, что готовы ждать звезду всю жизнь. Ирина рассказала, ревнует ли ее муж Аслан к такому вниманию многочисленных женихов.

Он не ревнует! На мне, кстати, сейчас кольцо Дмитрия Дикусара. Я извиняюсь, но у меня их там, где-то 5, 6, 7, я не помню. Лежит красивое обручальное кольцо с бриллиантом, чего же его не носить? – призналась певица Ирина Билык. – Затем снова вспоминаю о подарке – Никитин, когда-то дарил мне несколько на концертах во дворце «Украина». Я все это ношу.

Ирина Билык с мужем Асланом / instagram.com/bilyk_iryna
Больше того, по словам певицы, при встрече её бывшие мужья не только здороваются друг с другом, они хорошо общаются и даже находятся в дружеских отношениях.

Да, они и так встретятся в мой День рождения во дворце «Украина», на моем сольном концерте. Затем будет празднование. Для немногих, но это будет, и я уже пригласила и Диму Дикусара, и Диму Коляденко, и Юру Никитина, – призналась артистка. – Это очень несложно – любить друг друга даже после расставания. Надо просто любить душой человека и не вспоминать какие-то неприятные моменты.

Читайте такжеЛига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Чтобы сохранить хорошие отношения с любимыми, звезда советует с ними расходиться, как только вы почувствовали, что отношения уже не такие, как раньше.

Мы с мамой это обсуждали, и она говорит: «Ира, если бы я была моложе, пошла бы к другому мужчине. Не жила бы с папой 45 лет». Я отвечаю, что она могла это сделать. Многие женщины меня поддерживают, и поэтому у меня большая команда – армия. Люблю их называть «армия поклонниц». А поклонниц у меня гораздо больше, чем мужчин поклонников. То есть, мне кажется, что надо брать фамилию Винник, – смеясь, прокомментировала Ирина Билык. И ответила на вопрос, имеет ли в своем арсенале кольцо от певца Олега Винника. – Я буду ждать!

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Дмитрий Дикусар Ирина Билык Дима Коляденко отношения Олег Винник новости

Материалы по теме

Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз
Новости

Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз
Виталий Козловский сделал резкое заявление о скандале с Игорем Кондратюком
Новости

Виталий Козловский сделал резкое заявление о скандале с Игорем Кондратюком
Мерьем Узерли вышла в свет в прозрачном платье, под которым не оказалось нижнего белья
Новости

Мерьем Узерли вышла в свет в прозрачном платье, под которым не оказалось нижнего белья
«Надо брать фамилию Винник»: Известная украинская певица ждет кольцо от Олега Винника
Новости

«Надо брать фамилию Винник»: Известная украинская певица ждет кольцо от Олега Винника

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
«Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»: бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь

«Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»: бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK