Від пацанки до панянки-4: участниц отправили в приют для бездомных
Участницам реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» назначили исправительные работы.
Расстроенные «пацанки» думали, что участие в проекте закончено, и их ждет билет домой. Но их отправили на трудотерапию в Киевский центр социальной адаптации престарелых, инвалидов и лиц без постоянного места жительства.
В Школе леди они жили на всем готовом, – говорит Татьяна Мокриди. – А сейчас окажутся в ситуации, когда нужно очень много трудиться. Более того, ученицы должны будут обслуживать других людей.
Куда я попала? – жалуется Вика #Синяк Кошутина. – Пожалуйста, верните меня в замок. Я больше никогда не буду употреблять алкоголь.
Мы дали девушкам возможность проявить себя и творить добро. Пребывание в таком месте, стало для учениц холодным душем, – признается Татьяна Мокриди. – «Пацанки» буквально хватали меня за полы пальто и просили вернуть их в Школу леди. Кто-то просто играл и хотел снова жить в прекрасных условиях, а кто-то лил слезы, вспоминая своих дедушек и бабушек.
Напомним,