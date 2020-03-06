Від пацанки до панянки-4: участниц отправили в приют для бездомных

6 марта 2020 23:30 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участниц отправили в приют для бездомных
Від пацанки до панянки 4 сезон выпуск 4 от 09.03.2020
пресс-служба Нового канала

Участницам реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» назначили исправительные работы.

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Бурная вечеринка для учениц Школы леди в конце третьей недели обучения закончилась выгоном всех. Директор Татьяна Мокриди не стерпела неуважения к Альма-матер. 

Расстроенные «пацанки» думали, что участие в проекте закончено, и их ждет билет домой. Но их отправили на трудотерапию в Киевский центр социальной адаптации престарелых, инвалидов и лиц без постоянного места жительства.

В Школе леди они жили на всем готовом, – говорит Татьяна Мокриди. – А сейчас окажутся в ситуации, когда нужно очень много трудиться. Более того, ученицы должны будут обслуживать других людей.

Від пацанки до панянки 4 сезон выпуск 4 от 09.03.2020 / пресс-служба Нового канала
Новость об исправительных работах вызвала шквал эмоций у «пацанок».

Куда я попала? – жалуется Вика #Синяк Кошутина. – Пожалуйста, верните меня в замок. Я больше никогда не буду употреблять алкоголь.

Від пацанки до панянки 4 сезон выпуск 4 от 09.03.2020 / пресс-служба Нового канала
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В центре для бездомных девочки должны были жить. А еще помогать обездоленным: проводить гигиенические процедуры, кормить и даже стирать их грязное белье.

Мы дали девушкам возможность проявить себя и творить добро. Пребывание в таком месте, стало для учениц холодным душем, – признается Татьяна Мокриди. – «Пацанки» буквально хватали меня за полы пальто и просили вернуть их в Школу леди. Кто-то просто играл и хотел снова жить в прекрасных условиях, а кто-то лил слезы, вспоминая своих дедушек и бабушек.

Від пацанки до панянки 4 сезон выпуск 4 от 09.03.2020 / пресс-служба Нового канала
Но урок из центра для обездоленных вынесли не все. Кто не выдержал испытания – смотрите в понедельник, 9 марта, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки-4» на Новом канале и на нашем сайте TV.UA. 

Напомним,

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