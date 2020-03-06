Холостяк 10: участницы шоу разденут Макса Михайлюка на Первой вечеринке

6 марта 2020 15:00 Юлия Крутиева
Холостяк 10: участницы шоу разденут Макса Михайлюка на Первой вечеринке
Пилот Макс Михайлюк
instagram.com/holostyakstb

Уже сегодня, 6 марта в 19:00, на СТБ стартует 10 сезон самого романтического реалити страны – «Холостяк».

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Главный герой – 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк – познакомится с 25 претендентками на свое сердце, и уже в конце Первой вечеринки 10 участниц покинут проект. Подробности выпуска читайте в материале.

Первая вечеринка 10 сезона вошла в историю проекта как самая длительная. Она снималась больше 30 часов, к тому же в минусовую температуру. Но даже холодный декабрь не помешал участницам реалити появиться перед Холостяком в эффектных нарядах и в самый необычный способ. Несколько девушек откажутся приезжать на Первую вечеринку в лимузине вместе с остальными участницами. Их идеи удивят не только Макса, но и команду проекта…

Чтобы не терять времени, некоторые девушки начнут активно действовать сразу во время знакомства и презентуют Максу действительно смелые подарки. Одна из них даже умудрится раздеть главного героя! Как же отреагирует Холостяк на такую дерзость? 

Пилот Макс Михайлюк / пресс-служба канала СТБ
Будут участницы, которые решат удивить Макса творческими сюрпризами. Например, танцами и пением. Выступление одной из них заставит понервничать остальных девушек! А еще одна претендентка на сердце Холостяка поразит оригинальным музыкальным шоу, для которого ей понадобится уникальное оборудование.   

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Одна из участниц придет на проект со словами: «Я пришла за тем, что спланировать нельзя». 

Она отметит, что готова к любой спонтанности. Макс примет вызов и подарит девушке действительно неземные ощущения, удивив своим поступком не только ее, но и остальных.

Уже в этот вечер 10 участниц покинут проект. Кто это будет – узнайте уже сегодня, 6 марта в 19:00, в эфире первого выпуска романтического реалити «Холостяк» на СТБ.

Напомним, 

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