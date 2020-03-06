Холостяк 10: участницы шоу разденут Макса Михайлюка на Первой вечеринке
Уже сегодня, 6 марта в 19:00, на СТБ стартует 10 сезон самого романтического реалити страны – «Холостяк».
Первая вечеринка 10 сезона вошла в историю проекта как самая длительная. Она снималась больше 30 часов, к тому же в минусовую температуру. Но даже холодный декабрь не помешал участницам реалити появиться перед Холостяком в эффектных нарядах и в самый необычный способ. Несколько девушек откажутся приезжать на Первую вечеринку в лимузине вместе с остальными участницами. Их идеи удивят не только Макса, но и команду проекта…
Чтобы не терять времени, некоторые девушки начнут активно действовать сразу во время знакомства и презентуют Максу действительно смелые подарки. Одна из них даже умудрится раздеть главного героя! Как же отреагирует Холостяк на такую дерзость?
Она отметит, что готова к любой спонтанности. Макс примет вызов и подарит девушке действительно неземные ощущения, удивив своим поступком не только ее, но и остальных.
Уже в этот вечер 10 участниц покинут проект. Кто это будет – узнайте уже сегодня, 6 марта в 19:00, в эфире первого выпуска романтического реалити «Холостяк» на СТБ.
Напомним,