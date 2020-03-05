Антон Лирник испугался требований блондинок и перецеловал полсотни красоток

В шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале участницы придумали новые правила для звездного мужчины.

Телеведущий Антон Лирник решил покорить блондинок в шоу «Кто против блондинок?» остроумными шутками. Но девушки сразу же продемонстрировали, что на них такое не действует. И заявили игру по своим правилам.

Антон, во-первых, никогда не обижай блондинок, – сказала топ-блондинка Оля. – Во-вторых, не говори слово «брюнетка». И обязательно поцелуй руку каждой девушке. Если нарушишь хоть одно правило, берегись!

Актер Антон Лирник / пресс-служба Нового канала

Ведущая Леся Никитюк с радостью поддержала такую инициативу блондинок. И первая протянула руку для поцелуя.

Антон попытался найти компромиссное решение, потому поцеловал лишь нескольких девушек в первом ряду. Но, похоже, это только разозлило топ-блондинку. От ее состояния студия вспыхнула красным светом и сработала сирена.

За кулисами телеведущий признался, что даже испугался таких требований.

Мне с порога заявляют, мол, иди и целуй, – рассказывает Антон. – Кто ж его знает, может, за это баллы снимают или вообще выгоняют отсюда. Ну, я и пошел целовать. А Леся так говорит, что непонятно – шутит она или нет. Я же в шоу пришел как гость, и не знаю всех правил. Подумал, возможно, действительно все мужчины целуют. А потом оказалось, что не все.

Антон Лирник и Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала

Телеведущий говорит, что вообще он не против целовать женщинам руки. Просто в студии шоу немного растерялся и не знал, что ему делать.

Вот так умеют «вскружить голову» блондинки!

Напомним,