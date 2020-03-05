Антон Лирник испугался требований блондинок и перецеловал полсотни красоток
В шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале участницы придумали новые правила для звездного мужчины.
Антон, во-первых, никогда не обижай блондинок, – сказала топ-блондинка Оля. – Во-вторых, не говори слово «брюнетка». И обязательно поцелуй руку каждой девушке. Если нарушишь хоть одно правило, берегись!
За кулисами телеведущий признался, что даже испугался таких требований.
Мне с порога заявляют, мол, иди и целуй, – рассказывает Антон. – Кто ж его знает, может, за это баллы снимают или вообще выгоняют отсюда. Ну, я и пошел целовать. А Леся так говорит, что непонятно – шутит она или нет. Я же в шоу пришел как гость, и не знаю всех правил. Подумал, возможно, действительно все мужчины целуют. А потом оказалось, что не все.
Вот так умеют «вскружить голову» блондинки!
Напомним,