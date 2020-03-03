Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.03.2020)

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.03.2020)

3 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 5 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок.

Смотрите в 5 выпуске 3 сезона шоу Кто против блондинок : На этот раз участником программы станет Артем Пивоваров.

Лесе Никитюк напророчили ребенка. Среди блондинок в шоу «Кто против блондинок?» была экстрасенс Белла. Именно она нагадала ведущей Нового канала пополнения в ближайшем будущем. Ну и главный вопрос, кто ж победит — блонды или Артем Пивоваров? Узнаете в эфире Нового канала.

Смотрите 5 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок в 19:00 на Новом канале и сразу после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.