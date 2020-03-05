Виталий Козловский рассказал, кто был против его свадьбы с Раминой
5 марта 2020 19:00
Певец Виталий Козловский
instagram.com/vkozlovskiy
Певец заинтриговал общественность, когда в 2017 году в СМИ появилась информация о его предстоящей свадьбе с Раминой.
Читайте такжеХолостяк-10: Григорий Решетник рассказал о Первой вечеринке, после которой покинут шоу 10 участницСегодня Рамина и Виталий Козловский не вместе. Они расстались, и бывшая девушка певца назвала эти отношения пиар-договоренностью.
Артист поделился своими воспоминаниями об их романе.
Это не первые публичные отношения в моей жизни, но последние публичные отношения, на которых я набил себе шишку и понял, что личное должно оставаться личным. Тема об этом человеке закрыта, – рассказал Козловский в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина». – Если я буду отвечать, я буду давать хлеб для дальнейшего разговора. Я не удивлюсь, если со временем будет рассказана еще какая-то сенсация. Что у нас с ней трое детей, например. И еще что-то она придумает.
Певец Виталий Козловский / instagram.com/vkozlovskiy
Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: участница соврала о своем прошлом – что на самом деле она скрывалаОтец певца был только рад тому, что Виталий расстался с бывшей девушкой. И на то, что говорит Рамина, он никак не реагирует.
Мне неудобно перед своими родителями. Папа никак не реагирует. Он счастлив, что это все в прошлом. Потому что он был первым инициатором и человеком, который был против свадьбы, – делится Виталий. – И он звонил всем моим друзьям и говорил: «Давайте спасать Виталика». И у нас был на тот момент страшный конфликт. Я впервые об этом рассказываю.
Напомним,