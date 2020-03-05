Виталий Козловский рассказал, кто был против его свадьбы с Раминой

5 марта 2020 19:00 Юлия Крутиева
Виталий Козловский рассказал, кто был против его свадьбы с Раминой
Певец Виталий Козловский
instagram.com/vkozlovskiy

Певец заинтриговал общественность, когда в 2017 году в СМИ появилась информация о его предстоящей свадьбе с Раминой.

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Сегодня Рамина и Виталий Козловский не вместе. Они расстались, и бывшая девушка певца назвала эти отношения пиар-договоренностью. 

Артист поделился своими воспоминаниями об их романе.

Это не первые публичные отношения в моей жизни, но последние публичные отношения, на которых я набил себе шишку и понял, что личное должно оставаться личным. Тема об этом человеке закрыта, – рассказал Козловский в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина». – Если я буду отвечать, я буду давать хлеб для дальнейшего разговора. Я не удивлюсь, если со временем будет рассказана еще какая-то сенсация. Что у нас с ней трое детей, например. И еще что-то она придумает.

Певец Виталий Козловский / instagram.com/vkozlovskiy
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Отец певца был только рад тому, что Виталий расстался с бывшей девушкой. И на то, что говорит Рамина, он никак не реагирует.

Мне неудобно перед своими родителями. Папа никак не реагирует. Он счастлив, что это все в прошлом. Потому что он был первым инициатором и человеком, который был против свадьбы, – делится Виталий. – И он звонил всем моим друзьям и говорил: «Давайте спасать Виталика». И у нас был на тот момент страшный конфликт. Я впервые об этом рассказываю.

Напомним, 

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