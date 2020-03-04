Температура выше 41, тройная доза антибиотиков: Сын Снежаны и Сергея Бабкиных попал в реанимацию

В последнее время Артур очень часто становится пациентом больниц.

Буквально в середине февраля Снежана и Сергей Бабкины рассказали, что их 13-летний сын Артур во время тренировки сломал руку. Как сегодня вечером расстроенные родители сообщили еще одну неприятную новость.

На своей странице в Инстаграм Снежана написала, что мальчик попал в реанимацию. У него диагностировали воспаление легких с осложнениями и есть поражение нескольких сегментов легкого.

Снежана и Сергей Бабкины / instagram.com/snezhana_babkina

В своей публикации жена Сергея Бабкина рассказала, как занималась самолечением сына и призвала людей не повторять ее горького опыта.

Look сегодняшнего дня. Утром отвезли нашего Артусика в реанимацию.. Напишу коротко как всё было, вдруг кому из родителей пригодится наш опыт..: Пятница - утро немного подкашливал. Суббота - кашляет редко, но сразу влажно. Воскресенье - добавился насморк, кашель стал сильнее. Понедельник - добавилась температура 38,5. Ночью - температура выше 41. Я сказала, что вызываю скорую. Артур меня отговорил, температуру сбили + 10 мин прохладной ванны (30 градусов). Вторник - кашель, насморк, температура 38,5-39,5. Сбиваем. Вызвали на дом медсестру для анализа крови. Сегодня ночью температуры не было. Утром говорит, что больно кашлять, больно дышать, болит живот. Доктор сказал срочно ехать в больницу!!! Приехали. Артур еле дошёл от машины до двери поликлиники, дышать тяжело!! Сделали рентген - воспаление лёгких с осложнением. Поражение нескольких сегментов лёгкого. Быстро забрали в реанимацию. Сейчас он находится в палате в реанимации под наблюдением. Тройная доза антибиотиков. Постоянный контроль. Напротив в палатах лежат совсем маленькие детки с такими же осложнениями. Лежат без родителей. Ещё меньше, чем Елисейчик. Так жалко. Врачи говорят, что вирус этого сезона чаще всего заканчивается пневмониями! Дорогие родители! НЕ ЛЕЧИТЕ ДЕТЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ‼️ Всегда обращайтесь за помощью к специалистам! И пусть Ваши детки будут здоровы‼️

Желаем Артуру скорейшего выздоровления, а родителям – терпения!

Напомним,