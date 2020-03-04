Беглянка-2: ТОП-5 интересных фактов о новом фильме канала «Украина»

8 марта в 16:30 канал «Украина» порадует зрителей продолжением истории «Беглянка».

В новых 4 сериях любимых героев – Анну Колисниченко и Максима Горского – ждут новые испытания и потрясения. Согласно сюжету картины «Беглянка-2» , мужчина собирается сделать любимой предложение руки и сердца, но судьба решает проверить их отношения на прочность.

Мы собрали 5 фактов о новой картине, о которых вы точно не знали.

♦ События «Беглянки 2» разворачиваются в новой клинике под названием «Бриз», за внешним благополучием которой скрываются страшные тайны – при загадочных обстоятельствах в медицинском центре гибнут пациенты. Так что несмотря на мелодраматический сюжет, в мини-сериале также будет интересная детективная линия.

Интересные факты о мини-сериале Беглянка-2 / пресс-служба канала Украина

♦ Часть фильма снимали в Одессе. Туда съемочная группа отправилась осенью прошлого года, чтобы отснять все события, которые происходят на берегу моря. Как отмечают киношники, они даже пытались загорать и купаться – и это в октябре месяце.

Интересные факты о мини-сериале Беглянка-2 / пресс-служба канала Украина

♦ Исполнительница главной роли Анна Миклош играет рефлексотераппевта. Актриса призналась, что в силу погружения в материал познакомилась с методами рефлексотерапии и даже приобрела себе в каждодневное пользование несколько массажеров.

Интересные факты о мини-сериале Беглянка-2 / пресс-служба канала Украина

♦ Анна Миклош и Александр Никитин – кинопара с опытом. Это уже третий проект, в котором актеры играют влюбленных. А Алиса Лукшина, которая воплотила дочь героя Никитина, вместе с артистом играют отца и дочку в разных проектах с 2009 года.

Интересные факты о мини-сериале Беглянка-2 / пресс-служба канала Украина

♦ Дата премьеры второй части 8 марта была выбрана неслучайно. 4-серийный фильм «Беглянка» стал одним из самых любимых телепроектов зрителей канала «Украина». Первая часть вышла на экраны полтора года назад, и за это время была показана в эфире телеканала 3 раза, при чем каждый из них – с успехом. Поэтому премьеру второго сезона приурочили к празднику весны. Настоящий подарок для всех женщин!

Интересные факты о мини-сериале Беглянка-2 / пресс-служба канала Украина

Смотрите премьеру фильма «Беглянка 2» в воскресенье, 8 марта, в 16:30 на канале «Украина».

Напомним,