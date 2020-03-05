Почему Олег Винник считает 8 марта «своим днем», и каких традиций придерживается MONATIK

5 марта 2020 23:30 Юлия Крутиева
Почему Олег Винник считает 8 марта «своим днем», и каких традиций придерживается MONATIK
Певец Олег Винник
Пресс-служба Олега Винника

В воскресенье, 8 марта, в 22:15 телеканал «Украина» покажет праздничное музыкальное шоу «Большой весенний концерт», на котором зажгут популярные украинские артисты.

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Журналисты программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» посетили это мероприятие и узнали, что готовит для женщин Олег Винник, и почему певец считает 8 марта «своим днем», каких подарков достойна Ирина Билык и какой традиции в этот день придерживается MONATIK. 

Разговоры о том, что самый ожидаемый праздник весны хотят отменить, ведутся уже давно. Многие женщины возмущены, да и мужчины такое не согласны поддержать. Например, лидер группы «DZIDZIO» Михаил Хома предлагает оставить праздник 8 марта, но изменить название.

Я считаю, что стоит просто переименовать, а праздновать надо! Праздник весны – пусть будет так, хорошо? – предлагает DZIDZIO. И говорит, что в этом году уже определился с подарками женщинам. – Буду дарить всем девушкам цветы, я их люблю, обнимаю и говорю так: вы мои самые-самые лучшие.

Однако цветы можно назвать мечтой далеко не всех женщин. Например, певица Ирина Билык заказывает мужчинам куда более дорогие подарки:

Я всегда стеснялась рассказывать, что я хочу, чтобы подарили. А в этот раз у меня юбилей, 50 лет. Столько концертов, столько людей! И я придумала такую забаву – могу сказать: «Дарите все бриллианты. Я этого достойна!»

Ирина Билык с экс-супругом Димой Коляденко / instagram.com/bilyk_iryna
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Бывший муж Ирины Билык Дмитрий Коляденко в свою очередь признался, что за годы знакомства с певицей дарил ей немало драгоценных украшений, зато в этом году сделает более скромный подарок.

Я Ире очень много бриллиантов подарил и, мне кажется, каждый год я дарю ей небольшие кольца с камнями. У меня такое хобби – раз в 15 лет делать ей предложение и дарить кольца с бриллиантами. Я такой, не ругай меня! В этом году что-то подарю, небольшое, но подарю, – признался Дмитрий Коляденко. И добавил о подарке Елене Коляденко. – Елене – цветы, обязательно, она еще любит носочки, платочки и конфеты. У нее более простые мечты.

Олег Винник уже тоже в боевой готовности – артист знает, что дарить женщинам.

Такое впечатление, что это мой праздник. Вот реально в этом что-то есть! – рассказал Олег Винник. – Весной все расцветает, и ты чувствуешь это даже в воздухе! Кажется, что все только начинается! Хотя и понимаю, что, когда-то оно закончится, но весной никогда не думаю об этом, просто стараюсь жить эмоцией, счастьем. Ведь с собой мы ничего не возьмем, кроме эмоции.

Певец MONATIK тоже любит устраивать любимой праздник. Причем 8 марта они всегда вместе при любых обстоятельствах!

Если взять всю историю 8 марта, как мы празднуем, то это разнообразные места. Иногда дома, иногда на выезде, потому что мы гастролируем и часто это происходит вместе с женой. Особенно на 8 марта. Мы импровизаторы в этом плане, – поделился MONATIK. – Она очень любит пионы. Я знаю место, где их можно приобрести в любое время года. Поэтому это точно цветы и что-то особенное. Но я считаю, что стоит делать праздник не только тогда, когда мы его ждем, а побольше импровизировать и делать, казалось бы, обычный, серый и сложный день – праздником.

Напомним,

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