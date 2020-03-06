Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

В пятницу, 6 марта, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышло сразу 2 премьерных выпуска 6 сезона «Лиги Смеха».

В новом сезоне юмористического проекта «Лига Смеха-6» от студии «Квартал 95» звездная семья – Владимир Дантес и Надя Дорофеева – будут соперниками.

Впервые тренерами на проекте станут певица Наталья Могилевская и телеведущий и певец Владимир Дантес. Также в тренерское кресло вернется любимица миллионов украинцев Надя Дорофеева. А компанию им составят Станислав Боклан, Юрий Ткач, Игорь Ласточкин и Бирча.

Ведущим Чемпионата Украины по юмору «Лига смеха» остается Евгений Кошевой. А интересным нововведением шестого сезона проекта станет появление команды-джокера «Хит Леджер». Это будет сюрприз в первую очередь для зрителей. В каждой из игр состав команды будет полностью меняться. Кто из тренеров рискнет и возьмет себе в подопечные такую «темную лошадку», станет известно уже сегодня, после эфира Гала-концерта фестиваля «Лиги смеха».

Премьерные выпуски проекта «Лига Смеха-6» смотрите в 20:25 и 22:25 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.