Від пацанки до панянки-4: участница реалити рассказала о домогательствах отчима

13 марта 2020 18:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участница реалити рассказала о домогательствах отчима
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

«Звонок из прошлого» заставил «пацанку» вспомнить о сексуальном насилии.

Читайте также«Ты должен собирать себя по кускам и идти дальше»: Андре Тан рассказал о банкротстве
Судьбы участниц нового сезона реалити Нового канала «Від пацанки до панянки-4» могут оставить равнодушными только самых черствых зрителей.  

Девушек избивали, унижали, выгоняли из дома. Ко многим из них приставали. Причем не кто-нибудь, а их родные. О сексуальных домогательствах девушки вспомнили на испытании, где им звонили насильники из прошлого.

Мне было 14 лет, когда ко мне впервые приставал отчим, – плачет Катя #Канарейка Устинова. – Мама уснула, он позвал меня в сарай. Сказал, что ему нужно помочь. Когда мы вошли, он сразу же закрыл дверь. Я испугалась. Отчим начал меня лапать. Мы поцеловались. Я поддавалась. Боялась, что он может меня убить. Когда все закончилось, я пошла в дом и расплакалась. Начала собирать вещи. Хотела уехать. Он лег и наблюдал за этим, будто ничего не произошло. Попросил не рассказывать о случившемся маме. После этого домогательства продолжались постоянно. Он меня трогал за ягодицы, мог по ним шлепнуть.

Участница реалити «Від пацанки до панянки-4» Катя #Канарейка Устинова / пресс-служба Нового канала
Девушка никогда не рассказывала о случившемся матери. Боялась, что она не поверит ей. А если и поверит, то новость разрушит их семью. И только на проекте «пацанка» решилась предать огласке домогательства отчима.

Читайте такжеПавел Зибров шокировал признанием о потере ребенка
Катя позвонила маме и все ей рассказала. Как женщина отреагирует на откровение дочери – смотрите в понедельник, 16 марта, в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.  

Участница реалити «Від пацанки до панянки-4» Катя #Канарейка Устинова / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

Облако тегов

Новый Канал социальные сети личная жизнь новости телешоу сексуальные домогательства Від пацанки до панянки-4

Материалы по теме

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
Телешоу

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
Пятница 13: верят ли украинские знаменитости в мистику «неблагоприятной даты»
Новости

Пятница 13: верят ли украинские знаменитости в мистику «неблагоприятной даты»Эксклюзив
Стосується кожного: Мужья кукушки (эфир от 13.03.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Мужья кукушки (эфир от 13.03.2020)
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
Телешоу

Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK