Від пацанки до панянки-4: участница реалити рассказала о домогательствах отчима
«Звонок из прошлого» заставил «пацанку» вспомнить о сексуальном насилии.
Девушек избивали, унижали, выгоняли из дома. Ко многим из них приставали. Причем не кто-нибудь, а их родные. О сексуальных домогательствах девушки вспомнили на испытании, где им звонили насильники из прошлого.
Мне было 14 лет, когда ко мне впервые приставал отчим, – плачет Катя #Канарейка Устинова. – Мама уснула, он позвал меня в сарай. Сказал, что ему нужно помочь. Когда мы вошли, он сразу же закрыл дверь. Я испугалась. Отчим начал меня лапать. Мы поцеловались. Я поддавалась. Боялась, что он может меня убить. Когда все закончилось, я пошла в дом и расплакалась. Начала собирать вещи. Хотела уехать. Он лег и наблюдал за этим, будто ничего не произошло. Попросил не рассказывать о случившемся маме. После этого домогательства продолжались постоянно. Он меня трогал за ягодицы, мог по ним шлепнуть.