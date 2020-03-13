Від пацанки до панянки-4: участница реалити рассказала о домогательствах отчима

«Звонок из прошлого» заставил «пацанку» вспомнить о сексуальном насилии.

Судьбы участниц нового сезона реалити Нового канала «Від пацанки до панянки-4» могут оставить равнодушными только самых черствых зрителей.

Девушек избивали, унижали, выгоняли из дома. Ко многим из них приставали. Причем не кто-нибудь, а их родные. О сексуальных домогательствах девушки вспомнили на испытании, где им звонили насильники из прошлого.

Мне было 14 лет, когда ко мне впервые приставал отчим, – плачет Катя #Канарейка Устинова. – Мама уснула, он позвал меня в сарай. Сказал, что ему нужно помочь. Когда мы вошли, он сразу же закрыл дверь. Я испугалась. Отчим начал меня лапать. Мы поцеловались. Я поддавалась. Боялась, что он может меня убить. Когда все закончилось, я пошла в дом и расплакалась. Начала собирать вещи. Хотела уехать. Он лег и наблюдал за этим, будто ничего не произошло. Попросил не рассказывать о случившемся маме. После этого домогательства продолжались постоянно. Он меня трогал за ягодицы, мог по ним шлепнуть.

Участница реалити «Від пацанки до панянки-4» Катя #Канарейка Устинова / пресс-служба Нового канала

Девушка никогда не рассказывала о случившемся матери. Боялась, что она не поверит ей. А если и поверит, то новость разрушит их семью. И только на проекте «пацанка» решилась предать огласке домогательства отчима.

Катя позвонила маме и все ей рассказала. Как женщина отреагирует на откровение дочери – смотрите в понедельник, 16 марта, в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Участница реалити «Від пацанки до панянки-4» Катя #Канарейка Устинова / пресс-служба Нового канала

Напомним,