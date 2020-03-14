Один за всех: на ток-шоу выяснят, мог ли молодой парень жестоко убить свою невесту

Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает помогать тем, кто потерял надежду на справедливость.

В предстоящем выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются разобраться в трагической истории – тело 18-летней Насти родственники обнаружили в 20-метровом колодце на собственном дворе. Главный подозреваемый в деле – жених погибшей...

18-летняя Настя встречалась с возлюбленным Сашей три года. Весной пара планировала сыграть свадьбу, но этому не суждено было осуществиться. Родственники девушки нашли ее тело в колодце на собственной территории. По предварительной версии следствия, лишил жизни Настю именно Саша.

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020) / пресс-служба канала СТБ

Мать 22-летнего парня не верит, что ее сын способен на такую жестокость. Кроме того, по словам женщины, он невероятно любил девушку. Мать уверена, что сына подставили, и сейчас он не только с разбитым сердцем, но еще и под следствием. Сам Саша, как оказалось, не помнит, где был в злосчастную ночь. Подозреваемый уверяет, что его избили.

В деле есть еще один интересный факт – по словам подруги погибшей, в день смерти Настя планировала встречу с другим парнем – Владом. Может ли он быть причастным к трагедии?

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020) / пресс-служба

Действительно ли преступник до сих пор на свободе? Кто и за что мог так жестоко расправиться над девушкой? Какими будут результата теста Владислава на детекторе лжи? И удастся ли найти виновного? Смотрите в воскресенье, в 20:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,