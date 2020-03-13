Актриса фильма «Стань моей тенью» Анна Попова: «С нашим режиссером мы дружим семьями»

В воскресенье, 15 марта, в 17:00 канал «Украина» покажет премьеру фильма «Стань моей тенью» производства компании «Фильмстрим».

В центре истории «Стань моей тенью» – две сестры Ольга и Вера, которые, не поделив одного мужчину много лет назад, перестали общаться друг с другом. Но спустя года Ольга попадает в беду – на нее совершают покушение. Вера соглашается временно заменить сестру, но с этого момента сама становится пешкой в опасной игре.

Роли обеих сестер исполнила актриса Анна Попова. Мы расспросили ее о сложностях этой киноработы и о тонкостях съемочного процесса в целом.

Анна, вы воплощаете сразу двух сестер. При этом, у вас уже есть опыт, как играть близнецов. Тем не менее, кто вам ближе из этих героинь?

Ни одна, ни другая. Это какой-то микс, но ближе все-таки играть Олю. Она пожоще, прямолинейнее, а я тоже достаточно прямой человек. Но я не такая, как она, у меня есть какие-то моральные ценности. Ее ждут внутренние перемены, любой человек интересный, когда в нем происходят какие-то процессы, провокации, когда ты это можешь показать в кадре.

Стань моей тенью: сериал на канале Украина / пресс-служба канала Украина

В чем для вас состоит сложность этой роли?

Сложность в том, что они меняются. Я это действительно делаю уже второй раз. Если близнецы, то обычно пытаются сделать одну плохую, а вторую – хорошую. А здесь я решила делать двух живых девчонок, они же близнецы – нету такого, что одна абсолютно забитая, а вторая – вся из себя, так не бывает. Сестры 12 лет не общались. Я их делаю бойкими, сильными, но так как они находятся в разных обстоятельствах и их жизни складываются по-разному, конечно, есть какие-то комплексы и проблемы.

Что полезного вынесет для себя зритель из этой истории?

Одна из заповедей – поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. Гораздо комфортнее и свободнее жить в честном состоянии, нежели обманывая и держа это все в себе.

Стань моей тенью: сериал на канале Украина / пресс-служба канала Украина

Как вам работалось с партнерами и режиссером Андреем Силкиным?

Стань моей тенью: сериал на канале Украина / пресс-служба канала Украина

Все актеры отличные, мы помогали друг другу. Процесс был очень комфортным, никаких разногласий. С этим режиссером мы уже работали, по-моему, в 2013 году. Мы с Андреем дружим семьями. Наши дети друг друга знают. Мне всегда с ним было очень легко и понятно, сейчас, конечно, уровень отношений другого характера, нежели когда мы только познакомились. Вообще вся группа замечательная – прекраснейший оператор, стилисты специально шили мне несколько костюмов, гримеры вносили некие отличия, чтобы близнецы все-таки были немножко разными.

Вы склонны к импровизации на съемочной площадке?

Конечно. Есть какие-то профессиональные вещи, которые я должна делать с точки зрения повторения. Но мы щупаем, я что-то улучшаю, что-то меняю. Потом это все равно нужно зафиксировать, потому что мы же не в театре, где можно импровизировать. Это потом будет монтироваться. Но, конечно, какие-то моменты я добавляю.

Стань моей тенью: сериал на канале Украина / пресс-служба канала Украина

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Стань моей тенью» в это воскресенье, 15 марта, в 17:00 на канале «Украина».