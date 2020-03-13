Стань моей тенью: на канале Украина – премьера нового фильма

В воскресенье, 15 марта, в 17:00 телеканал «Украина» покажет премьерную 4-серийную картину «Стань моей тенью».

Это история о сестрах-близнецах Ольге и Вере, которые не общаются друг с другом много лет, но трагические обстоятельства заставляют Веру прийти на помощь сестре.

12 лет назад более удачливая Ольга отбила у Веры жениха Игоря, вышла за него замуж, организовала свой бизнес и разбогатела. Вера же так и не стала женой, она работает официанткой в провинциальном ресторане. Спустя 12 лет Игорь, разыскав Веру, сообщает ей, что на Ольгу совершено покушение, она лежит в клинике без сознания и – для безопасности – под чужим именем. Мужчина умоляет Веру «временно заменить» Ольгу для того, чтобы подписать от ее имени важный контракт. Поддавшись на уговоры Игоря, женщина соглашается, не подозревая, что с этого момента становится пешкой в чужой опасной игре, на кон в которой поставлена жизнь обеих сестёр...

В фильме снялись Анна Попова, Артемий Егоров, Дмитрий Пчела, Павел Вишняков, Александр Рудько, Дмитрий Чернов, Анна Сердюк, Мария Рябошапка, Светлана Кирпичева, Катерина Рубашкина.

Актриса Анна Попова сыграла сразу двух сестер. А Артемий Егоров воплотил роль врача по имени Илья.

«Зрителям нравятся любовные истории, а наша именно такая. Тут много перипетий, многоходовочек, интриг. Мой герой Илья ценой своей карьеры спасает человека. Он не боится брать на себя ответственность, а это в современном мире редкость, – говорит Артемий Егоров. – Мне очень понравился съемочный процесс – у нас потрясающий режиссер, оператор – человек-огонь. Это тот момент, когда знаешь людей всего 2 недели, но уже можешь назвать их своими корешами».

Смотрите премьеру 4-серийной картины «Стань моей тенью» в воскресенье, 15 марта, в 17:00 на телеканале «Украина».