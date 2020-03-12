Канал Украина покажет премьеру фильма Наша доктор

В субботу, 14 марта, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийного мелодраматического фильма «Наша доктор».

Главная героиня истории оказывается в очень непростой ситуации – из-за неудачно проведенной операции ее маленькая пациентка впадает в кому. Вокруг этого дела начинают разворачиваться нешуточные интриги, и только сама доктор сможет во всем разобраться.

Мария Лукаш – дочь профессора медицины и талантливый кардиохирург. Поэтому, когда ее 9-летняя пациентка Майя впадает в кому, это вызывает настоящий скандал и множество вопросов. Марию отстраняют от операций и от участия в реабилитации девочки. А благодаря стараниям Полины Маевской, предприимчивой невесты профессора Лукаша, Мария ссорится с отцом, увольняется из его клиники и устраивается в обычную детскую поликлинику участковым врачом. Юные пациенты с симпатией называют Марию "наша доктор". Женщине предстоит не только помочь многим людям, но и разобраться в причинах неудачной операции и найти свое личное счастье.

По словам актрисы Анны Тараторкиной, которая исполнила роль доктора Марии, работать над проектом было очень комфортно, ведь в прошлом году эта же команда снимала другую 4-серийную картину «Я заплачу завтра», которая также вышла на телеканале «Украина».

«Мария – очень добрый человек с большим сердцем. В чем-то мы с ней похожи – я тоже склонна к максимализму и перфекционизму, я не всегда «удобный» человек и могу быть резковатой. И мы обе – трудоголики, – говорит Анна Тараторкина. – Каких-то глобальных сложностей во время съемок не было. В январе и феврале прошлого года мы уже работали с абсолютно той же командой – режиссером Николаем Михайловым, оператором Анатолием Сахно, те же были девочки-гримеры и даже тот же партнер Данила Дунаев».

Также в фильме снялись Даша Трегубова, Дмитрий Пчела, Данила Дунаев, Юрий Гребельник, Елена Стефанская, Артур Логай, Дарья Рыбак и другие актеры.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Наша доктор» в субботу, 14 марта, в 17:00 на канале «Украина».