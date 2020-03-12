Акушерка: первые факты о новом сериале СТБ

12 марта 2020 12:00 Александр Кива
Акушерка: первые факты о новом сериале СТБ
Акушерка: первые факты о новом сериале СТБ

Скоро на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы «Акушерка» производства StarLight Production.

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Мы собрали несколько фактов, чтобы познакомиться поближе с новым сериалом.

1. Сериал является адаптацией американского фильма 2001 года «Акушерки», главную роль в котором сыграла Сисси Спейсек. В украинской версии проект состоит из 12 серий.

2. Главную роль в сериале исполнила звезда «Крепостной», известная украинская актриса Фатима Горбенко. Она сыграла главврача роддома Татьяну Скворцову, которая полностью посвящает себя работе, отвоевывая рожениц и новорожденных у смерти.

«Я играю Татьяну Скворцову. Она акушер-гинеколог, главврач роддома. У моей героини сильный характер и железные принципы. Каждая операция для неё – это чья-то жизнь, вырванная у смерти зубами. Коллеги ее уважают за высокий профессионализм и самоотдачу. Родные же привыкли, что Таня живет на работе. Муж, учитель русского языка, уже даже не надеется, что Таня будет возвращаться вовремя с «поля боя», семнадцатилетняя дочь уверена, что дом для мамы – перевалочная станция. Таня чувствует, что так дальше продолжаться не может, но работа для неё на первом месте. По-другому она не может», - рассказывает о своей героине Фатима.

3. Все начинается с того, что жизнь Татьяны рушится, когда жена влиятельного бизнесмена с тяжелым сердечным недугом решает рожать не в роддоме, а у знахарки. Это оборачивается трагедией – роженица умирает, но Татьяне удается спасти ее ребенка. В смерти жены бизнесмена винят Татьяну, ее отстраняют от работы. В борьбе за честное имя Татьяну ожидает и борьба за личное счастье.

4. Как отмечает команда проекта, особенность сериала «Акушерка» в том, что зритель увидит не привычную идеальную картинку ожидания детей и счастья материнства, а сложность выбора, который часто бывает у женщин в разных жизненных ситуациях: стать матерью или нет. Это не просто сериал про врачей. Это сериал про отношения. Зритель пройдет через колоссальный объем эмоций и открытий вместе с высококлассной творческой командой.

5. В сериале сильный актерский состав.  В главных ролях: Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан. Всем знакомые актеры, которые уже полюбились зрителям по множеству ролей.

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6. Сериал снимали в реальных действующих больницах, медицинских учреждениях, суде. Настоящие локации помогут зрителям еще больше погрузиться в сложную атмосферу врачебных историй и человеческих отношений.

7. Генеральным продюсером проекта выступила Галина Балан-Тимкина, которая сейчас является директором сериального производства группы StarLightMedia. На ее счету около 30 сильных работ, каждая из которых имела высокие рейтинги и прекрасные отзывы зрителей. 

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