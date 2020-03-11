Ничто не случается дважды: ТОП-5 интересных фактов о 2 сезоне

11 марта 2020 12:00 Александр Кива
Ничто не случается дважды: ТОП-5 интересных фактов о 2 сезоне
ТОП-5 интересных фактов о второй части Ничто не случается дважды

Уже с 16 марта зрители телеканала СТБ увидят полную версию нашумевшего многосерийного фильма Оксаны Байрак “Ничто не случается дважды” с долгожданным продолжением!

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Что же ждет героев? Как закончится сага о любви? Конечно же, это знает только режиссер картины! Пока зрители ждут продолжения, мы собрали ТОП-5 самых интересных фактов.

Изменившиеся герои

Актеры признаются, что во второй части их персонажи стали немного другими. Например, рождение дочери изменило Огнева, и он стал более мягким. А Глеб и Ксюша повзрослели, стали родителями, а впереди их ждет еще много испытаний. В новых сериях многие герои покажут себя с другой стороны.

Любовный треугольник

В продолжении появится новая героиня учительница танцев чилийка Филомена. Она занимается с дочкой Огнева Катюшей, и безумно влюблена в него. Танцовщица не знает о прошлой жизни Вадима, и когда появляется Маша, страсти только накаляются.

Воскресший герой?

Также во второй части снимется Петр Рыков, герой которого - Юра Потехин - погиб в первой части! Неужели Байрак воскресила героя - зрители узнают в эфире СТБ.

Новые любовные линии

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Некоторые из уже хорошо знакомых персонажей испытают самое светлое чувство - любовь. Кому же посчастливится встретить свою судьбу и влюбиться, конечно же, интрига. Может быть героиня Надежды Мейхер - Иса, которая отбывает заключение - выйдет на свободу и наконец-то обретет счастье?

Все тайное станет явным

Гениальный режиссер и королева мелодрам Оксана Байрак уверяет, что третью часть снимать не планирует. Поэтому вероятнее всего,  истории любимых героев закончатся и все точки над “і” будут расставлены в последних восьми сериях.

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