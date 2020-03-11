Ничто не случается дважды: ТОП-5 интересных фактов о 2 сезоне
Уже с 16 марта зрители телеканала СТБ увидят полную версию нашумевшего многосерийного фильма Оксаны Байрак “Ничто не случается дважды” с долгожданным продолжением!
Изменившиеся герои
Актеры признаются, что во второй части их персонажи стали немного другими. Например, рождение дочери изменило Огнева, и он стал более мягким. А Глеб и Ксюша повзрослели, стали родителями, а впереди их ждет еще много испытаний. В новых сериях многие герои покажут себя с другой стороны.
Любовный треугольник
В продолжении появится новая героиня учительница танцев чилийка Филомена. Она занимается с дочкой Огнева Катюшей, и безумно влюблена в него. Танцовщица не знает о прошлой жизни Вадима, и когда появляется Маша, страсти только накаляются.
Воскресший герой?
Также во второй части снимется Петр Рыков, герой которого - Юра Потехин - погиб в первой части! Неужели Байрак воскресила героя - зрители узнают в эфире СТБ.
Новые любовные линии
Все тайное станет явным
Гениальный режиссер и королева мелодрам Оксана Байрак уверяет, что третью часть снимать не планирует. Поэтому вероятнее всего, истории любимых героев закончатся и все точки над “і” будут расставлены в последних восьми сериях.