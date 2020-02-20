Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

20 февраля 2020 16:42 Александр Кива
Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона
Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

Первые подробности продолжения телебестселлера Ничто не случается дважды.

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Уже с 16 марта зрители телеканала СТБ увидят полную версию нашумевшего многосерийного фильма Оксаны Байрак “Ничто не случается дважды” с долгожданным продолжением! Режиссер приоткрыла несколько секретов новых серий телебестселлера.

Действия второй части “Ничто не случается дважды” начинаются спустя полгода после последних событий.  Вадим Огнев прощается с криминальным прошлым ради счастья своей маленькой дочери. Он продает все имущество и бизнес, становится отшельником на далеком острове и воспитывает девочку самостоятельно. Но неугасающие чувства к Маше заставляют Вадима оставлять для возлюбленной некие “подсказки”. Волею судьбы Маше таки удается найти Катюшу, но девочка убеждена, что ее мама погибла. Будут ли Огнев и Маша вместе - главная интрига фильма. К тому же, в продолжении “Ничто не случается дважды” появится новая героиня - учительница танцев Филомена, которую играет Анастасия Скибунова.

“Филомена островитянка, чилийская танцовщица и учительница Кати. Она влюбляется в Огнева, не зная о его трагическом прошлом. У моей героини также драматичная судьба, она перебралась на остров Сантьяго путем своих личных страданий и мечтала найти свое женское счастье. Сможет ли разрешиться этот любовный треугольник, зрители узнают уже в эфире“, - поделилась актриса.

Трудные времена ждут и семью Аглаи. Ей придется узнать о жутком обмане мужа, а также пройти испытания вместе с Глебом и Ксюшей. В их жизни царит идиллия, однако  в один миг она рушится, и жизнь пары делится на “до” и “после”.

Сама режиссер Оксана Байрак заинтриговала зрителей совместным фото с Петром Рыковым и заявила, что он вновь вернулся в “Ничто не случается дважды”. Поклонники в недоумении, ведь его герой - Юра Потехин - погиб в первой части. Королева мелодрам лишь комментирует: “Зрители продолжают гадать, как эта Байрак оживила Юру?! А как можно было исключить из блокбастера ТАКОГО красавчика?!”.

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Неужели режиссер действительно вернула героя к жизни? И чем же закончится телебестселлер? Как сложится судьба теледивы Аглаи? Что будет с живущей в Иордании Исой и ее дочкой Аллочкой?

Смотрите уже с 16 марта “Ничто не случается дважды” на телеканале СТБ!

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