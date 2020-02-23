Сериалы 2020: что покажет весной канал СТБ
24 февраля на телеканале СТБ начинается линейка весенних сериальных премьер.
«Против течения»/«Проти течії»
10 серий
Премьера: 24 февраля
По сюжету, главная героиня Мила Егорова устраивается на должность пресс-секретаря в модный яхт-клуб. Несмотря на панический страх воды, девушка соглашается на работу: спасти репутацию яхт-клуба и её владельца – вдовца Руслана Калинина. Необъяснимое притяжение между Русланом и Милой становится опасным. Счастью в настоящем мешает лишь прошлое. Память о погибшей жене не даёт покоя Руслану, а бывший жених Милы намерен доказать, что Руслан – убийца. С каждым шагом водоворот страстей и интриг затягивает Милу и Руслана всё глубже. Удастся ли им выбраться из него живыми.
В ролях: Ольга Гришина, Пётр Рыков, Сергей Шаталов, Анатолий Котенёв, Анна Легчилова, Дарья Трегубова, Александр Кобзарь, Наталия Денисенко, Андрей Фединчик.
«Спіймати Кайдаша»
12 серий
Премьера: 2 марта
Новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». Сценаристом проекта выступила Наталка Ворожбит. Также она впервые стала шоураннером проекта. Саундтреком к сериалу стала музыка DakhaBrakha. Одни из главных ролей сыграли секс-символ «Крепостной» Тарас Цымбалюк и звезда «Киборгов» Виктор Жданов, который поделился своим мнением о новом прочтении известной истории.
12-серийный проект «Спіймати Кайдаша» создан при поддержке Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.
В ролях: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарина Федина.
Полная версия «Ничто не случается дважды»/«Ніщо не трапляється двічі»
24 серии
Премьера: 16 марта
Больше года зрители томились в ожидании второй части телебестселлера Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды» - совместного проекта СТБ, FILM.UA Group и студии Оксаны Байрак.
С 16 марта на СТБ стартует полная версия нашумевшего фильма с долгожданным продолжением. По сюжету, действия второй части “Ничто не случается дважды” начинаются спустя полгода после последних событий. Вадим Огнев прощается с криминальным миром ради своей дочери. Он продает все, становится отшельником на острове и воспитывает девочку самостоятельно. Однако любовь к Маше заставляет Вадима оставлять для нее некие «подсказки». Благодаря этому Маше таки удается найти Катюшу, но девочка убеждена, что ее мама погибла. Будут ли Огнев и Маша вместе - главная интрига фильма. К тому же, в продолжении «Ничто не случается дважды» появится новая героиня - учительница танцев Филомена, которую играет Анастасия Скибунова. Трудные времена ждут и семью Аглаи. Ей придется узнать о жутком обмане мужа, а также пройти испытания вместе с Глебом и Ксюшей. В их жизни царит идиллия, однако в один миг она рушится, и жизнь пары делится на «до» и «после».
В ролях: Катерина Тышкевич, Антон Батырев, Надежда Мейхер, Ефросинья Мельник, Григорий Бакланов, Натали Старынкевич, Анастасия Бунина, Клавдия Дрозд и другие.
«У каждого своя ложь» (рабочее название)
12 серий
Сериал создан продакшн-компанией IVORY films по заказу телеканала СТБ и снят известным украинским режиссером Анатолием Матешко.
В ролях: Ольга Павловец, Дмитрий Пчела, Анастасия Чепелюк, Сергей Радченко, Ирина Калашникова, Игорь Рубашкин, Анастасия Матешко, Тимур Ибраимов.
«Предвзятое отношение»/«Упереджене ставлення»
8 серий
Наталья Горенко – в прошлом успешный следователь – работает в патрульной полиции, и готовится встретить свой 45-й год рождения. Она тяжело переживает разрыв отношений со своим единственным сыном Ильей, который не общается с ней семь лет. Илья не может простить матери того, что, будучи следователем, она отказалась «отмазать сына» от тюрьмы за совершенное им преступление. По этой же причине от Натальи ушел муж – судмедэксперт Степан Феофанов, возмущенный её «излишней принципиальностью». Выйдя на свободу, Илья избегает любого общения с родителями, а те, в свою очередь, годами не общаются друг с другом. Но однажды в морг для вскрытия поступает тело со следами насильственной смерти, в котором судмедэксперт Феофанов узнает своего сына Илью. Трагедия объединяет бывших супругов, теперь их главная цель – найти убийцу сына.
В ролях: Ольга Радчук, Сергей Фролов, Дмитрий Чернов, Александр Рудинский, Оксана Сташеко, Валентин Томусяк и другие.
Производство: Art Forms Production для телеканала СТБ.
«Акушерка»
12 серий
В ролях: звезда «Крепостной» Фатима Горбенко, Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан.
Производство: StarLightProduction
Генеральный продюсер - Галина Балан-Тимкина.
Также на весну этого года телеканал СТБ запланировал премьеру украинской адаптации известного международного формата - многосерийный проект «Слід» и мистический детектив-мелодраму производства IQ Production. Оба проекта сейчас находятся в производстве.