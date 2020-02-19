Спіймати Кайдаша: Виктор Жданов рассказал о сериале и своем персонаже
19 февраля 2020 18:40
Сериал Спіймати Кайдаша
пресс-служба
2 марта в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Спіймати Кайдаша» по повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья» и по сценарию украинского драматурга Наталки Ворожбит.
«Для меня Омелько очень комичный человек со своей драматичной историей. Каждый будет делать свои выводы, посмотрев наш сериал. Мне он нравится тем, что он очень простой. Со своей болью, любовью к жизни, жене и детям. Он очень колоритный, хороший персонаж. Мне бы хотелось, чтобы люди узнали себя в нем. А в нем очень много всего: доброта, простота, алкоголизм и белочка, которая постоянно приходит. Вопрос, который возник у меня и возникнет у зрителя:
«Почему с ним это все случилось? Почему все это появилось?» Не буду отвечать на этот вопрос заранее. Но надеюсь, это подвигнет людей пересмотреть свой образ жизни и историю. Думаю, для этого и написан этот персонаж».
Напомним,