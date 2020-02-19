Спіймати Кайдаша: Виктор Жданов рассказал о сериале и своем персонаже

19 февраля 2020 18:40 Александр Кива
Спіймати Кайдаша: Виктор Жданов рассказал о сериале и своем персонаже
Сериал Спіймати Кайдаша
пресс-служба

2 марта в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Спіймати Кайдаша» по повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья» и по сценарию украинского драматурга Наталки Ворожбит.

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Таких Кайдашей вы точно не видели! Один из главных героев проекта Виктор Жданов, который исполнил роль главы семьи Омелька Кайдаша, поделился впечатлениями о персонаже.
 
«Для меня Омелько очень комичный человек со своей драматичной историей. Каждый будет делать свои выводы, посмотрев наш сериал. Мне он нравится тем, что он очень простой. Со своей болью, любовью к жизни, жене и детям. Он очень колоритный, хороший персонаж. Мне бы хотелось, чтобы люди узнали себя в нем. А в нем очень много всего: доброта, простота, алкоголизм и белочка, которая постоянно приходит. Вопрос, который возник у меня и возникнет у зрителя:
 
«Почему с ним это все случилось? Почему все это появилось?» Не буду отвечать на этот вопрос заранее. Но надеюсь, это подвигнет людей пересмотреть свой образ жизни и историю. Думаю, для этого и написан этот персонаж».
 
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Виктор не скрывает, что перечитывал повесть перед съемками. «Конечно, это школьная программа. И все мы читали «Кайдашевую семью». Но школа – это школа. Другое мышление, ты молодой, занят другими вещами, тебе все равно на такие произведения. Уже в другими мыслями я перечитывал, когда предложили роль», - делится Виктор.
 
Напомним, 

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