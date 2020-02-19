Солистка группы KAZKA во время драки сломала палец музыканту из их коллектива

19 февраля 2020 08:00 Юлия Крутиева
Солистка группы KAZKA во время драки сломала палец музыканту из их коллектива
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая
пресс-служба

Гостями нового выпуска шоу СЛАВА + стала популярная украинская группа KAZKA.

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Саша, Никита и Дмитрий из группы KAZKA рассказали о личных отношениях в коллективе и признались, что между ними случаются не только ссоры, но и драки. Да-да, между музыкантами бывают серьезные споры. 

Фронтвумен группы Александра Зарицкая во время беседы призналась, что были моменты, когда она била Дмитрия. По ее словам, это произошло потому, что он ее оскорбил. Поэтому она сломала ему палец на руке. Дмитрий подтвердил эту историю и как настоящий мужчина, признал свою вину.

Был концерт и туда приехало много местных музыкантов гуцулов ... много людей, которых я знаю давным-давно, – рассказал Дмитрий. – И я с ними общался, познакомил их с Сашей и сказал плохое о харьковчан. Я так говорю: "Видишь Все свои, свои пацаны-гуцулы, не может, что твои из Харькова на асфальте". И в этот момент у меня сломался палец.

Группа KAZKA и Слава Демин / пресс-служба
По словам Саши Зарицкой, эта ссора произошла перед их концертом. Дмитрию наложили гипс и ему пришлось выступать с ним.

Будете знать, как обижать харьковчан,
– сказала Саша.

Отметим, что поклонники после просмотра интервью негативно высказались в адрес солистки группы. В комментариях они написали, что Зарицкая слишком высокомерная, у нее звездная болезнь и она уверенна, что группа держится лишь на ней.

Напомним,

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