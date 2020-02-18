Від пацанки до панянки-4: участницы реалити искали ключи от Школы леди в болоте

Эксклюзив 18 февраля 2020 16:45 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участницы реалити искали ключи от Школы леди в болоте
Участницы реалити «Від пацанки до панянки-4»
пресс-служба Нового канала

Участницы реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» доказывали серьезность своих намерений измениться необычным способом.

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Впервые «пацанкам» придется пройти испытание, чтобы стать ученицами Школы леди. Раньше всех зачисляли автоматически, но в четвертом сезоне «Від пацанки до панянки» решили проверить мотивацию девушек. Для этого их привезли в лес, и в грязном заболоченном водоеме попросили найти ключи, которые станут входными билетами на их пути к изменениям.

Участницы реалити «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
Для чего настоящим леди ковыряться в грязи, спросите вы. Не сразу суть этого испытания поняли и девушки. Но дворецкий Алексей, который был на испытании вместе с «пацанками», объяснил символизм задачи.

Это зеркало жизни наших участниц. Каждый их день полон ненависти и обид. Они сами, своими негативными мыслями и провокационным поведением притягивают к себе все плохое, – сказал дворецкий. – Их жизнь – болото. Но, к счастью, это можно исправить. Несмотря на внешнюю агрессивность, я вижу в каждой из девушек чистое сердце и потенциал.

Участницы реалити «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
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Кое-кто на такое сравнение обиделся, но большинство участниц согласились со сказанным.

Все правильно дворецкий говорил, – делится 19-летняя Евгения #Батюшка Мазур. – Болото – это жизнь, которая была у нас до проекта. И если бы мы не пришли сюда, оно бы все глубже и глубже нас затягивало.

Такая мотивация помогла Жене и еще двум «пацанкам» одними из первых найти ключи. Судьбу же остальных должны были решить преподаватели Школе леди.

Участницы реалити «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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