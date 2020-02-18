Від пацанки до панянки-4: участницы реалити искали ключи от Школы леди в болоте
Эксклюзив 18 февраля 2020 16:45
Юлия Крутиева
Участницы реалити «Від пацанки до панянки-4»
пресс-служба Нового канала
Участницы реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» доказывали серьезность своих намерений измениться необычным способом.
Впервые «пацанкам» придется пройти испытание, чтобы стать ученицами Школы леди. Раньше всех зачисляли автоматически, но в четвертом сезоне «Від пацанки до панянки»
решили проверить мотивацию девушек. Для этого их привезли в лес, и в грязном заболоченном водоеме попросили найти ключи, которые станут входными билетами на их пути к изменениям.
Участницы реалити «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
Для чего настоящим леди ковыряться в грязи, спросите вы. Не сразу суть этого испытания поняли и девушки. Но дворецкий Алексей, который был на испытании вместе с «пацанками», объяснил символизм задачи.
Это зеркало жизни наших участниц. Каждый их день полон ненависти и обид. Они сами, своими негативными мыслями и провокационным поведением притягивают к себе все плохое, – сказал дворецкий. – Их жизнь – болото. Но, к счастью, это можно исправить. Несмотря на внешнюю агрессивность, я вижу в каждой из девушек чистое сердце и потенциал.
Участницы реалити «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
Кое-кто на такое сравнение обиделся, но большинство участниц согласились со сказанным.
Все правильно дворецкий говорил, – делится 19-летняя Евгения #Батюшка Мазур. – Болото – это жизнь, которая была у нас до проекта. И если бы мы не пришли сюда, оно бы все глубже и глубже нас затягивало.
Такая мотивация помогла Жене и еще двум «пацанкам» одними из первых найти ключи. Судьбу же остальных должны были решить преподаватели Школе леди.
Участницы реалити «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
Напомним,