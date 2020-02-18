49-летняя Наоми Кэмпбелл взбудоражила Сеть жарким домашним фото топлес
Супермодель удивила смелой фотографией.
В этот раз 49-летняя звезда 90-х решила поделиться с подписчиками своего Инстаграм жарким домашним селфи. В кадре полуобнаженная Кэмпбелл позирует, лежа в постели, укрывшись по пояс одеялом. При этом свою голую грудь она прикрыла только стикером-звездой.
Воскресное селфи,– написала в комментариях Наоми.
«Ого, какая откровенная!», «Дерзкая красотка, так держать!», «Я в восторге от вашей внешности, невероятная!»– писали фолловеры звезды.
Напомним,