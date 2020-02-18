49-летняя Наоми Кэмпбелл взбудоражила Сеть жарким домашним фото топлес

18 февраля 2020 14:00 Юлия Крутиева
49-летняя Наоми Кэмпбелл взбудоражила Сеть жарким домашним фото топлес
Супермодель Наоми Кэмпбелл
Fotobank / GettyImages

Супермодель удивила смелой фотографией.

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Супермодель Наоми Кэмпбелл не устает доказывать, что она по-прежнему восхитительна. И делает она это с помощью провокационных образов на красных дорожках и фото в соцсетях. 

В этот раз 49-летняя звезда 90-х решила поделиться с подписчиками своего Инстаграм жарким домашним селфи. В кадре полуобнаженная Кэмпбелл позирует, лежа в постели, укрывшись по пояс одеялом. При этом свою голую грудь она прикрыла только стикером-звездой.

Воскресное селфи,
– написала в комментариях Наоми.

Супермодель Наоми Кэмпбелл / instagram.com/naomi
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Буквально за несколько часов провокационная фотография супермодели собрала более 255 тысяч лайков, а также тысячи восторженных комментариев.

«Ого, какая откровенная!», «Дерзкая красотка, так держать!», «Я в восторге от вашей внешности, невероятная!»
 – писали фолловеры звезды.

Напомним, 

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