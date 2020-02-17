Победитель шоу «Зважені та щасливі» встречается с участницей проекта «Холостяк»

После окончания проекта «Зважені та щасливі» Николай Ворошнов не только усиленно работает над своим телом, но и над своей личной жизнью.

Победитель первого сезона и участник «Зважені та щасливі-9» в День святого Валентина признался в любви своей девушке. И сделал он это публично, разместив на своей странице в Инстаграм совместный с ней снимок.

Именно благодаря публикации и стало известно, что у Николая роман с участницей третьего сезона романтического реалити «Холостяк» Ириной Скориковой. Такой же кадр появился и в микроблоге девушки.

Любовь витает в воздухе,

– подписал фотографию Ворошнов. Такими же словами и свою публикацию сопроводила Ирина.

Николай Ворошнов и Ирина Скорикова / instagram.com/voroshnov

В комментариях поклонники не сдерживали своих эмоций, желая паре крепкой любви, но и не скрывали того, что данная новость для них стала полной неожиданностью.

Отметим, что спустя время по завершении проекта «Холостяк-3», Ирина Скорикова закрутила роман с главным героем шоу, пластическим хирургом Андреем Искорневым. Однако отношения их продлились чуть более года.

Ирина Скорикова и Андрей Искорнев / пресс-служба канала СТБ

Позже Ирина начала встречаться с жителем Германии, но и те отношения продлились недолго.

Стоит также отметить, что, будучи участницей романтического, Скорикова уже находилась в статусе мамы. У Ирины подрастает сын Тихон.

А вот у Николая Ворошнова на проекте «Зважені та щасливі-9» была симпатия к другой участнице шоу – Анне Богачовой. Но их чувства так и не переросли в нечто большее.

Напомним,