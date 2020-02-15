Евровидение-2020: результаты второго полуфинала Нацотбора от 15.02.2020
15 февраля в Киеве состоялся второй полуфинал Национального отбора на «Евровидение-2020».
1. TVORCHI
2. KHAYAT
3. David Axelrod
Большой финал Национального отбора состоится 22 февраля. Именно тогда мы и узнаем, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2020».
TVORCHI – Bonfire – Национальный отбор на Евровидение-2020
KHAYAT – Call For Love – Национальный отбор на Евровидение-2020
David Axelrod – Horizon – Национальный отбор на Евровидение-2020
Напомним,