Евровидение-2020: результаты второго полуфинала Нацотбора от 15.02.2020

15 февраля 2020 22:43 Юлия Крутиева
Евровидение-2020: результаты второго полуфинала Нацотбора от 15.02.2020
Евровидение-2020: результаты второго полуфинала Нацотбора от 15.02.2020
пресс-служба

15 февраля в Киеве состоялся второй полуфинал Национального отбора на «Евровидение-2020».

Читайте такжеЕвровидение-2020: результаты первого полуфинала Нацотбора от 08.02.2020
Из восьми участников, которые выступили во втором полуфинале, по результатам голосования жюри и телезрителей в финал Нацотбора прошло трое конкурсантов:

1. TVORCHI
2. KHAYAT
3. David Axelrod

Евровидение-2020: результаты второго полуфинала Нацотбора - турнирная таблица / instagram.com/eurovision.ua
Читайте такжеМуж Таисии Повалий рассказал, какая из нее бабушка
Во время второго полуфинала Нацотбора на сцене также выступила популярная группа «The HARDKISS».

Большой финал Национального отбора состоится 22 февраля. Именно тогда мы и узнаем, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2020».

TVORCHI – Bonfire – Национальный отбор на Евровидение-2020

KHAYAT – Call For Love – Национальный отбор на Евровидение-2020

David Axelrod – Horizon – Национальный отбор на Евровидение-2020

Напомним,

Облако тегов

СТБ Андрей Данилко Евровидение Тина Кароль Сергей Притула музыка конкурс новости телешоу Евровидение-2020 Нацотбор на Евровидение-2020 Виталий Дроздов результаты

Материалы по теме

Евровидение-2020: результаты жеребьевки финалистов Национального отбора
Новости

Евровидение-2020: результаты жеребьевки финалистов Национального отбора
Евровидение-2020: результаты второго полуфинала Нацотбора от 15.02.2020
Новости

Евровидение-2020: результаты второго полуфинала Нацотбора от 15.02.2020
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.02.2020)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.02.2020)
Чувственное декольте и слезы поклонников: Тина Кароль произвела фурор на автограф-сессии во Львове
Новости

Чувственное декольте и слезы поклонников: Тина Кароль произвела фурор на автограф-сессии во Львове

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Не отпускай: Стала известна дата премьеры сериала на 1+1

Не отпускай: Стала известна дата премьеры сериала на 1+1
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Тина Кароль в прошлом? Дан Балан замечен в объятиях сексуальной блондинки

Тина Кароль в прошлом? Дан Балан замечен в объятиях сексуальной блондинки

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.02.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.02.2020)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK