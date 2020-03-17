Алла Костромичева не может долететь в Украину, а жить – негде: Заберите нас отсюда!

17 марта 2020 16:00 Юлия Крутиева
Алла Костромичева не может долететь в Украину, а жить – негде: Заберите нас отсюда!
Модель Алла Костромичева
instagram.com/alla

Ведущая реалити «Топ-модель по-украински» на Новом канале Алла Костромичева не может прилететь в Украину из Германии из-за карантина и чрезвычайного положения, которое ввели в этих странах.

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Супермодель Алла Костромичева пыталась добраться в Украину из Нью-Йорка, но ее стыковочный рейс отменили как раз за несколько часов до того, как Украина закрыла воздушное пространство.

Куча рейсов, которые должны были прилететь в Украину до полуночи 17 марта (именно в полночь страна закрыла границы, – прим. ред.), так и не вылетели, – жалуется ведущая. – Наш рейс отменили, и мы застряли в Мюнхене. Украина закрыла воздушное пространство, а в Германии введено чрезвычайное положение, закрываются все отели. Людям, у которых была всего лишь одна ночь, чтобы добраться домой, завтра уже некуда идти.

Алла Костромичева долететь в Украину не может / кадр из видео
По словам Аллы Костромичевой, стыковочный рейс по непонятным причинам отменили еще до полуночи:

Со своей стороны мы выполнили все обязательства по въезду в страну до полуночи, у нас были куплены билеты. Это ненормально, что рейс отменили в то время, когда Украина еще разрешала полеты. Теперь мы оказались на улице с чемоданами.

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В консульстве Украины в Германии уже сформировали список украинцев, которые находятся в Мюнхене. Туда входит 250 человек. Теперь все они ждут решения из Киева – пока непонятно, когда и как людей смогут доставить на родину. 
Супермодель Алла Костромичева / instagram.com/alla

С помощью команды проекта «Топ-модель по-украински» холдинга StarLightMedia я сразу же напрямую связалась с консулом. Списки «застрявших» уже отправили в Украину. Со своей стороны в Мюнхене сделали все, что могли, – говорит Алла. – Теперь нужно, чтобы в Киеве кто-то принял решение об отправке за нами самолета, вот и все. Очень надеемся, что скоро проблема решится.

На одну ночь ведущей Нового канала предоставили гостиницу в Мюнхене. Идти дальше ей некуда, поэтому она обратилась к украинским властям:

Мы готовы отсидеть две недели дома на карантине и выполнить все условия. Но заберите нас отсюда!

Напомним, 

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