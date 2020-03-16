Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом
Вирус Covid-19 безжалостный. Еще одна знаменитость рассказала о своем заболевании.
Этим утром тест показал, что у меня COVID-19. Я чувствую себя хорошо, у меня нет симптомов, но я сдал тест и теперь изолирован. Буду держать вас в курсе дела.
Звезда «Мстителей» не впадает в панику и верит в то, что скоро будет здоров, а также призывает всех беречь себя и не пренебрегать методами гигиены и дезинфекции.
Напомним,
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