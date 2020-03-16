Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

16 марта 2020 23:41 Юлия Крутиева
Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом
Актер Идрис Эльба с супругой Сабриной
Fotobank / GettyImages

Вирус Covid-19 безжалостный. Еще одна знаменитость рассказала о своем заболевании.

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Вслед за Ольгой Куриленко и Томом Хэнсом, которые сейчас находятся на карантине, коронавирусом заразился Идрис Эльба. Об этом 47-летний британский актер рассказал в своем Твиттере.

Этим утром тест показал, что у меня COVID-19. Я чувствую себя хорошо, у меня нет симптомов, но я сдал тест и теперь изолирован. Буду держать вас в курсе дела.

Звезда «Мстителей» не впадает в панику и верит в то, что скоро будет здоров, а также призывает всех беречь себя и не пренебрегать методами гигиены и дезинфекции.

Напомним,

 

 

 

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